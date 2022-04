Lanzamiento de la XXI Feria Provincial de Artesanías “Arandú Pó”

Lunes, 11 de abril de 2022

El miércoles 13 de abril, a las 10,30, en el Salón Verde de Casa de Gobierno se realizará el lanzamiento oficial de la XXI Feria Provincial de Artesanías “Arandú Po” (Manos Sabias).







El Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Cultura de Corrientes, en conjunto con la Municipalidad de Empedrado, brindará detalles del evento, que se desarrollará del 13 al 15 de mayo en la plaza 25 de Mayo en la localidad de Empedrado.



El acto estará encabezado por el presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Gabriel Romero, el intendente de Empedrado, José Cheme, y el director del Museo de Artesanías Tradicionales (MAT), Sergio Cabrera. Participarán además autoridades provinciales, municipales y artesanos invitados.



“Estamos entusiasmados porque la Feria Provincial de Artesanías regresa después de dos años de no poder realizarse debido a la pandemia. De esta manera, vamos a dar continuidad a un espacio que contribuye a fortalecer la identidad regional y a la vez posibilita que los artesanos comercialicen sus creaciones y generen recursos”, destacó el titular del Instituto de Cultura.



Convocatoria



Los organizadores y jurados de la XXI Feria Provincial de Artesanías “Arandú Po” realizarán una fiscalización previa de las artesanías para determinar el sector que le corresponderá: tradicionales o urbano. El periodo de preinscripción se extenderá hasta el 22 de abril.



Para mayor información, deberán dirigirse a la Secretaría de Cultura y Educación de Empedrado (Bartolomé Mitre 1190), al teléfono 0379-4491633 o al 3794-982371. También podrán escribir al correo electrónico: feriaprovincialarandupo@gmail.com



Los interesados deberán enviar un mensaje al número 379-4982371 (WhatsApp), de 8 a 19, y se le enviará un link para completar un formulario de preinscripción. Quienes así no lo hicieran perderán el derecho de inscripción y la posibilidad de participar de la Feria. Una vez concluida la fiscalización, se les comunicará a cada uno, cuál será su ubicación en el predio con un stand que no tendrá costo para el artesano expositor.