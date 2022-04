Asesinaron de 11 puñaladas a un empleado de la UNNE

Lunes, 04 de abril de 2022

Un empleado de la Faculta de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste fue hallado asesinado en el interior de su casa del barrio Quintana de la capital correntina.





Se trata de Luis Walberto Morales, de 63 años, a quien le asestaron al menos 11 puñaladas y según la investigación, intentó resistirse al violento ataque.



El crimen es un misterio para la Policía, ya que al parecer no le robaron nada de la propiedad.



El homicidio fue descubierto por su hijo, quien asistió a la vivienda debido a que Morales no atendía los llamados telefónicos de su celular. El episodio desconcierta a toda la familia de Morales que era oriundo de la localidad de Loreto y estaba divorciado. Fuentes policiales informaron que el hecho que es investigado por efectivos de la Comisaría Decimotercera Urbana fue descubierto el pasado 2 de abril alrededor de las 21.30 en un domicilio ubicado en las 40 Viviendas del barrio Quintana.



En el lugar, el empleado de la UNNE fue hallado sin vida y con varias heridas compatibles con las producidas por arma blanca. Lo encontró su hijo.



En ese marco cabe señalar que el hijo, desde horas tempranas intentó comunicarse con el hombre, pero no logró respuesta alguna y al llegar al inmueble no observó violencia en las cerraduras ni la faltante de ningún elemento.



El cuerpo fue retirado y trasladado al Instituto Médico Forense a fin de practicarle la autopsia.



De acuerdo con un primer informe presentaba al menos 11 puñaladas en el cuerpo. Por otra parte, también en el marco de la investigación, se realizaron peritajes y se tomaron muestras de la camioneta de la víctima.



Se trata de una Fiat Strada color gris. Hasta el momento no hay detenidos.



En lo que va del año se registraron en la provincia de Corrientes 9 homicidios, de los cuales dos ocurrieron en la Capital y el resto en el interior.