Heroica lucha de los bomberos correntinos contra al fuego Lunes, 28 de febrero de 2022 En la oportunidad, no fue necesario desenvainar sables, ni disparar fusiles en el helado sur, el arma es la manguera, los extinguidores y matafuegos, pero la voluntad y entrega la misma que se expresó en toda la historia, los héroes ahora son los bomberos, acompañados por brigadistas y voluntarios, el territorio es nuestro suelo, los bañados, esteros, las arboledas, el enemigo duro y cruel como siempre, ahora el fuego, el mismo que desde el Homos Erectus, el hombre cree dominar.

El Bombero de Corrientes ha dado ejemplo de valentía y entrega, es su hora de dar todo por su territorio y no se achica como todo hijo de esta tierra bendita. No estuvo solo, sus pares de más de 17 provincias lo acompañan y luchan a la par, lo que los hace más fuertes y puedan contener el avance de los incendios en esta catástrofe que vive Corrientes.



En un amplio frente de batalla, conformado por la diversidad que muestra el territorio correntino, los bomberos locales, libran una batalla sin cuartel para contener y amortiguar los efectos de la catástrofe ígnea, las muestras de heroísmo están a la orden del día, la voluntad de lucha y el compromiso de defender su terruño de esta tragedia, que arrasa con la producción, la flora y la fauna de la provincia.



El territorio es amplio y diverso, bañados, esteros, arboledas implantadas, montes nativos, en el centro, sur, norte , este y oeste de la Provincia, cada batalla es épica, los esfuerzos son descomunales, Roberto, Ramón, José; César, los nombres son los de menos, son bomberos correntinos que responden al llamado de la hora, que enfrentan al enemigo con el mismo valor que los Cazadores Correntinos en las invasiones inglesas, que los granaderos en la lucha por la independencia y los combatientes de Malvinas por nuestro territorio, el esfuerzo es titánico, los resultados muchas veces nos son los deseados, pero se vuelve a empezar, se recupera energía y se regresa a la línea de fuego, mientras se implora a la madre de Itatí y a todas las deidades que son veneradas por la población, clamando por una mano de la naturaleza a través de la lluvia.



Acompañan a los bomberos en este monumental esfuerzo, brigadistas, policías, agentes municipales y voluntarios de la provincia, y bomberos de 17 provincias hermanas, que luchan a la par de los locales y con gran entrega, por lo que se puede decir que el bombero correntino no está solo, la muestra de solidaridad es una caricia al alma y los hace doblegar esfuerzos. Aflora el espíritu indómito del hombre y la mujer de esta tierra, sumamente necesario porque a veces las fuerzas y los medios no alcanzan ante tanta adversidad.



Camiones hidrantes, camionetas de respuestas rápidas, grandes equipos de transporte de agua, aviones y helicópteros hidrantes, donaciones de todo tipo y una muestra de solidaridad desde diferentes puntos del país que conmueven, la lluvia asoma en parte del territorio, y todo hace prever que el triunfo sobre la adversidad está cerca, comenzará el periodo de la recuperación y recomposición sobre las cenizas, más allá de ello quedará grabada en cada porción de tierra, en cada plantación, estero, bañado, parque nacional o provincial, el extraordinario y valeroso desempeño del Bombero Correntino.