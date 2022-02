Mataron de más de diez puñaladas a una anciana en su departamento de Berazategui Viernes, 11 de febrero de 2022 La víctima, identificada como Margarita Toledo de 80 años, fue asesinada de más de diez puñaladas, y si bien en un primer momento se creyó que el móvil podría haber sido un robo, los investigadores no descartan otras hipótesis, entre ellas un posible ajuste por drogas vinculado a alguien de su entorno.



Una anciana de 80 años fue asesinada de más de diez puñaladas en su departamento de la localidad bonaerense de Berazategui y mientras buscan a dos sospechosas los investigadores siguen varias hipótesis, entre ellas, un intento de robo como así también un posible ajuste de cuentas por drogas vinculado a alguien de su entorno, informaron este jueves fuentes policiales y judiciales.



El hecho ocurrió el miércoles, cerca de las 18, en un departamento del primer piso de un complejo de edificios ubicado en calles 5 y 157, de la citada localidad del sur del conurbano, donde residía la víctima, identificada por la Policía como Margarita Toledo (80).



Según las fuentes, un llamado al 911 alertó que la anciana había sido atacada durante un presunto robo, por lo que esa fue la hipótesis inicial que manejaron los primeros policías que arribaron a la escena del crimen y hallaron a la víctima aún con vida.



Los efectivos de la comisaría 1ra. de Berazategui llamaron a la ambulancia, pero al llegar los médicos constataron que Toledo había fallecido.



De acuerdo a los peritos, la anciana presentaba múltiples heridas de arma blanca en el cuello, tórax, abdomen y brazos.



En ese sentido, una fuente judicial indicó a Télam que el cuerpo presentaba "más de diez puñaladas", aunque se aguardaba para las próximas horas los resultados de la operación de autopsia.



Los voceros consultados señalaron que Toledo era oriunda del departamento mendocino de Guaymallén y vivía junto a su hijo y su nieto de 11 años.



"El nieto había salido a jugar un ratito afuera y ve a dos chicas que saltaron el balcón. Ahí vuelve corriendo y ve a la abuela tirada en el pasillo", relató esta mañana al canal Todo Noticias (TN) Jessica, una vecina de la víctima.





"La encontraron en el pasillo, entre el comedor, la cocina y la habitación. A mi marido le dijeron que fue degollada y que recibió catorce puñaladas", señaló la vecina, que contó que la Policía buscó entre los arbustos "una faca pequeña" con la que se presume que se cometió el homicidio, pero que no fue hallada.



"Cuánto dolor hay en mi alma madre querida, pido a Dios se haga pronto justicia. Descansa en paz Madre amada, descansa en paz y ayúdame a soportar tanto dolor", publicó en las últimas horas Silvana, hija de Toledo, en su red social Facebook.







Mientras que las fuentes policiales señalaron que se cree que "dos o tres mujeres" ingresaron al departamento por una ventana que da a la cocina, donde sorprendieron a la víctima y la atacaron a puñaladas.



En tanto, el fiscal a cargo de la causa, Cristian Granados, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Berazategui, ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y la recepción de testimonios.



En función del análisis de las filmaciones, los pesquisas determinaron que dos mujeres de aproximadamente 30 años, vestidas ambas con prendas de color negro y una de ellas con la cabeza rapada, quedaron registradas cuando salían de la casa de la anciana.



Si bien en un primer momento se indicó que el crimen fue cometido en el marco de un intento de robo y que la habitación y el comedor del departamento de la víctima estaban todos revueltos, un investigador aclaró que se siguen otras hipótesis ya que por el momento no se detectaron faltantes valor en el domicilio.



Una de las líneas investigativas apunta que las dos mujeres mencionadas fueron a buscar a un familiar de la anciana y al no encontraron regresaron más tarde, cuando cometieron el crimen, explicó el mismo pesquisa.



"Un familiar de la mujer está vinculado al consumo de drogas, por lo que se intenta establecer si fue un ajuste de cuentas o si estaban buscando algo en el departamento", detalló el investigador consultado.



Por otro lado, personal de la SubDelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Berazategui realizaba esta tarde una serie de allanamientos en procura de localizar a las sospechosas.