Desde Correntinos contra el cambio climático lanzan un registro de quemas Jueves, 10 de febrero de 2022 La Organización ambiental, lanzó por iniciativa propia de su equipo de voluntarios desarrollar un registro propio de las quemas que se vienen desarrollando en la Provincia de Corrientes. No obtuvimos datos, por lo que empezamos a recolectarlos nosotros mismos detallaron. Recarman que será clave la información proporcionada por la ciudadanía





En el marco de los sucesivos incendios La iniciativa surge de la necesidad de tener información sobre la ubicación, zonas afectadas, estado del incendio; apelan a que la ciudadanía pueda brindar información directa de aquellos incendios que visualizaron o que visualizan en la actualidad completando un breve formulario.



Desde las redes sociales de la Organización ambiental detallaron “Sabemos y entendemos que para generar cualquier solución, contar con datos es fundamental.

Es por eso que apelamos a toda la ciudadanía Correntina que comparta y que se comprometa a brindar información sobre focos de incendios activos o incluso los que ya fueron abatidos” Para ello dispusieron de dos líneas mediante whatsapp donde se podrá solicitar el link del formulario, como así también el link propiamente dicho que es https://bit.ly/RegistroDeQuemas y los números de telefono son: 3794280523 o al 3624857133



Nicolás Duarte, referente de la Organización impulsora de la iniciativa comentó “Esta idea surguió desde el equipo de Voluntarios, por parte de Giuliana Pernazza que es estudiante de Cs Biológicas y la idea es justamente que los correntinos puedan tener un canal donde registrar las quemas y que esto nos permita luego tener información y estadísticas para saber o tener información sobre las quemas” “Todo es un trabajo a pulmón con mucho sacrificio y dedicación, buscamos con estas acciones generar alternativas de soluciones positivas ante el desastre ambiental que estamos padeciendo”



También comentaron desde Correntinos que esperan tener información sobre el pedido al Ministerio de Seguridad sobre el proyecto que presentaron el 6 de Enero, de que se genere un canal de denuncias anónimas para que cualquier correntino pueda denunciar una quema sin miedo y que haya responsables directos.”No puede ser que se haya quemado casi el 4% de nuestro territorio y no haya responsables de este desastre ambiental”. Por otra parte adelantaron que buscarán canalizar un pedido de que la Provincia pueda declarar una Emergencia climática y ecológica “Fue un pedido que lo hemos hecho en el año 2020, que no tuvo respuesta, pero insistiremos” “Nosotros estamos convencidos que no alcanza con declarar la emergencia agropecuaria porque eso es tener una visión parcial de los daños que el fuego genera; no solo afecta a la producción afecta a los humedales, pastizales y bosques nativos, eso también es una emergencia y es ecológica y ambiental, no podemos dejar de tener esa perspectiva presente ante esta sequía sin precedentes, es urgente que se empiece a discutir y plantear estas cosas en Corrientes” detalló Duarte