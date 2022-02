El Cielo del Iberá será certificado como uno de los mejores del mundo Miércoles, 09 de febrero de 2022 Fundación Yetapá junto a sus socios españoles GlobalCad, Ideas for Change y Fundación Starlight lanzan esta semana Starlight Iberá: un proyecto innovador, con financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional y el apoyo del Comité Iberá, Ministerio de Turismo y Gobierno de la Provincia de Corrientes, que busca crear una nueva experiencia turística en el Parque Iberá: el turismo astronómico.

“En Europa echamos de menos ver las estrellas”, “Mis hijos pequeños nunca han visto las constelaciones” son algunas de las frases que escucha Pedro, monitor certificado por la Fundación Starlight, cuando recibe familias en busca de la experiencia de compartir junto a sus hijos los cielos estrellados en el sur de España.





“Los lugares sin contaminación lumínica son cada vez más escasos en el mundo, existe un gran potencial para crear nuevos destinos donde se complemente el turismo naturaleza de día con el avistaje de estrellas nocturno”. Creemos que Iberá y sus localidades cuentan con una gran riqueza visual en su cielo sin contaminar, nos cuenta Antonia Varela, astrofísica, Directora de la Fundación Starlight que estos días se encuentra en Concepción del Yaguareté Corá impartiendo con profesores especializados, la Primera Formación de Monitores Starlight en Argentina.







Son ochenta guías y prestadores turísticos de los Portales del Iberá, de las localidades de Concepción del Yaguareté Corá, Loreto, Chavarría, San Miguel, Caa Catí, Pedro R. Fernández, Mercedes, Carlos Pellegrini, Ituzaingó y la Isla Apipé Grande, quienes por una semana se estarán formando en aspectos teóricos y prácticos para certificarse como Monitores Starlight de Iberá y llevar a cabo las distintas experiencias de astroturismo.







“No solo vamos a redescubrir el cielo estrellado del Iberá, también potenciaremos nuevos emprendimientos. A través del Proyecto Starlight Iberá y en los próximos meses, pondremos en marcha Iberá Emprende, un programa de capacitaciones y acompañamiento para emprendedores locales que busquen innovar en sus actuales propuestas de negocios o impulsar nuevas ideas para complementar con la experiencia del astroturismo, desde la astrofotografía hasta la gastro-astronomia” explica Mariana Balestrini, Directora de Fundación Yetapá.







“Para llevar a cabo Iberá Emprende contamos con el acompañamiento de dos importantes aliados: GlobalCAD, institución española de gran experiencia internacional en formación e impulso de emprendimientos sostenibles e inclusivos, y la consultora Ideas for Change, especializada en procesos participativos que impulsan la innovación en la comunidades locales”.







“Las cuatro instituciones socias del Proyecto Starlight Iberá unimos nuestra experiencia y conocimientos para ofrecer un acompañamiento único a las comunidades del Iberá: la posibilidad de crear una experiencia turística y cultural innovadora, movilizando el ecosistema emprendedor territorial, que potenciará el desarrollo local, protegiendo y certificando un recurso natural tan valioso como lo es el cielo estrellado correntino” agrega Daniela Salvitti, Gerente de Ideas for Change, quien también nos visita estos días.











“Estamos emocionados de poder formarnos como Monitores Starlight y aprender junto a los mejores en la materia para construir nuestros propios relatos como guías de astroturismo, relatos en los que contemos a los viajeros sobre nuestras leyendas y la cosmovisión guaraní” nos cuenta una de las participantes de la formación, actualmente guía del Portal San Antonio.







La certificación del Iberá como Reserva y Destino Starlight, además de impulsar la protección del cielo de la contaminación lumínica, es una herramienta para preservar recursos culturales intangibles como lo son los relatos e historias de nuestros antepasados. “Esta propuesta es muy valiosa para los destinos de naturaleza y más aún en un contexto post-pandemia” afirma Fernando Casado, Director de GlobalCad.







Por su parte, Javi Crews, Director de Ideas for Change nos explica, “El turismo de experiencias necesita de la innovación para nutrirse”. Buscamos que nuestros emprendedores creen diversas maneras de provocar sensaciones en los visitantes: divertir, hacer pensar, hacer sentir con todos los sentidos y emocionar”.







Las cuatro instituciones que conforman Starlight Iberá: Fundación Yetapá, Fundación Starlight, Ideas for Change y GlobalCad, continuarán desarrollando actividades durante el 2022. Las mismas serán anunciadas en la página web del proyecto próxima a ser lanzada y en el Instagram de la Fundación Yetapá.