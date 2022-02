Un Guazuncho fue rescatado tras sufrir quemaduras por los incendios Lunes, 07 de febrero de 2022 La historia de este Guazuncho es sólo una de los miles de animales afectados por los incendios, que no todos pudieron sobrevivir. "Porque cuando un humedal arde, también arde su fauna" manifestaron desde Correntinos contra el Cambio Climático.



Una cría de Guazuncho, que a consecuencias de las quemas en proximidad a Loreto, sobre la Ruta Nacional N° 118, frente a la Reserva Iberá sufrió graves quemaduras y fue rescatado por vecinos del lugar, contaron desde la Organización ambiental.



"Nuestra flora y fauna nativa esta siendo altamente amenazada por el incremento de los incendios en toda nuestra provincia" indicaron. Además recomendaron que "Si ves algún animal en estas condiciones, lo importante es que puedas comunicarte con urgencia con el equipo de rescate del Centro Aguará"



EL MENSAJE DE CORRENTINOS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO



ENTENDAMOS: cuando una quema se produce, arrasa con todo.. con la vida de cientos de animales que habitan en estos espacios, otros huyen, y si no son atropellados o cazados al exponerse, quizás vivan.. y los que huyen.. ¿Pero a donde irán si todo alrededor está perdido?



Evitemos la quema, denunciemos y sumemos a la conciencia de que no hay mejor incendio que aquel que no se genera.



Ante un pequeño fuego o incendio recordá avisar a los Bomberos (número 100) y también dar aviso a la policía o comisaría más cercana. Denunciar es parte del compromiso ciudadano.