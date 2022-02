Este martes 8 de febrero inicia el pago del plus a estatales provinciales Lunes, 07 de febrero de 2022 A través de sus redes sociales, el mandatario correntino Gustavo Valdés dio a conocer los días de liquidación del Adicional remunerativo mensual (Plus Unificado) correspondiente al mes de febrero. Se empieza a abonar este martes 8 y termina el lunes 14.

El gobernador Gustavo Valdés comunicó que el pago comienza este martes 8, día que percibirán los agentes de la administración pública provincial con números de Documento Nacional de Identidad terminados en 0 y 1.



El cronograma continúa el miércoles 9, para aquellos con DNI finalizados en 2 y 3. El jueves 10, percibirán los agentes con documentos terminados en 4 y 5. El viernes 11, cobrarán aquellos con finalización en 6 y 7.



El pago del Adicional Remunerativo mensual terminará el lunes 14, jornada que percibirán los agentes con DNI termina en 8 y 9. Este tramo estará disponible desde el sábado 12, a través de los cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes SA.



Acumulado de $7 mil millones



El Gobierno Provincial, a través de la decisión del gobernador Valdés, invierte $1.500 millones en concepto de pago del Adicional remunerativo mensual (Plus Unificado); además, por otra parte, vuelca otros $5.500 millones para los haberes de los agentes de la administración pública provincial.



Mensualmente, la Provincia acumula una inversión salarial de $7 mil millones.