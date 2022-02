Corrientes en llamas: los incendios ya afectaron 180.000 hectáreas Viernes, 04 de febrero de 2022 Los focos ígneos afectaron gran parte de la zona norte hacia el centro del territorio. Las pérdidas son incalculables ya que no solo son forestales. Estimaron que podrían aparecer más plantas y animales autóctonos muertos. La sequía continuará hasta abril.



Los incendios en Corrientes llegaron a las 180.000 hectáreas afectadas en toda la provincia y las zonas con mayor impacto son las localidades del norte hacia el centro. Los cuarteles de Bomberos y las brigadas trabajan en las zonas para extinguir los focos.



La situación es cada vez más compleja en el territorio. En los últimos días, las localidades de San Miguel, Saladas, Concepción, Berón de Astrada, Caá Catí, Santa Ana e Itatí fueron algunas de las golpeadas por el fuego. “En valores, las pérdidas por los incendios son incalculables, no solo fueron forestales sino que dañaron alambrados de campos, sistemas eléctricos que dejan a localidades sin luz, sin contar el impacto ambiental de la cantidad de animales y plantas autóctonos afectados”, afirmó el jefe de Defensa Civil de Corrientes, Orlando Bertoni.



“Lo que está pasando a nivel mundial es catastrófico y para nosotros es más porque no estamos acostumbrados a una sequía tan extensa ni a las llamas continuas. La gente no entiende que no hay que prender fuego”, dijo.



El funcionario indicó que la situación es dramática por el fuego, pero podría empeorar porque podrían comenzar a registrarse muertes de animales silvestres y de corral.



“En las últimas horas las zonas más afectadas fueron Berón de Astrada, Caá Catí e Itá Ibaté donde hubo viviendas amenazadas por las llamas. Gracias a Dios ninguna se quemó, pero sí hay barrios que fueron evacuadas hasta que pasó el fuego”, precisó Bertoni.



Precipitaciones



La sequía se extenderá en un 83%, continuará en la provincia y se extenderá hasta abril y durante esos meses habrá lluvias por debajo de lo normal. “Necesitamos que lluevan 250 milímetros todo el mes, pero que sean 50 milímetros por día para que vaya haciendo humedad y se recupere la napa”, explicó el jefe de Defensa Civil.



Por su lado, la Dirección Provincial de Energía de Corrientes informó que a raíz de los incendios en la zona de Colonia Romero, se produjo el corte de un conductor de Línea de Media tensión (LMT) en 33 kV.



Según la empresa, el tendido abastece de energía a varias localidades del centro-norte de la provincia.



Santa Catalina



Se produjo un incendio a los alrededores de la reserva potabilizadora de Santa Catalina. El fuego comenzó a las 8 de la mañana en una zona de pastizales donde había caballos que resultaron quemados. Los vecinos del lugar intentaron apagar las llamas con escobas y ramas.