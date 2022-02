Un joven murió tras ser apuñalado en una pelea

Viernes, 04 de febrero de 2022

El hecho sangriento ocurrió en Mercedes. La víctima fue llevado al hospital por su compañero de trabajo que presenció lo ocurrido. Un menor estaría señalado como el responsable del ataque.





Corrientes registró un nuevo episodio de violencia con consecuencia fatal. En esta ocasión un joven murió luego de haber sido apuñalado en la localidad de Mercedes durante una pelea callejera.



Medios locales indicaron que la riña ocurrió este jueves cerca de las 14:00 en el barrio Sociedad Rural, por avenida Atanasio Aguirre. En ese punto, Ariel Lino habría recibido tres cuchillazos.



Al momento del ataque, la víctima se encontraba con un compañero de trabajo quien se encargó de trasladarlo en su motocicleta hacia el hospital Las Mercedes.



Una fuente policial comentó a diarioépoca.com que el agresor sería un menor de apodo "Tecla2. Por el hecho aún no hay ningún detenido.



Tras conocerse el fallecimiento de Lino, quien era un reconocido simpatizante del equipo local Villa Rivadavia, las redes sociales lo despidieron con emotivos mensajes.



"Lamentablemente hoy me levanté con la triste noticia de la muerte de un ex alumno. Ariel Lino Descansa en paz. Mis deseos de paz, consuelo, fuerza y muchísimo amor a toda su familia en este momento tan triste. Entendamos que la violencia no es el camino, hoy un adolescente parte y deja un vacío inmenso", dijo el usuario José Espindola en su cuenta de Facebook.



En tanto, desde La Asociación Civil Villa Samba Show escribieron: "Con sumo pesar hace extensiva nuestras condolencias a toda la familia de Ariel Lino integrante activo del grupo de batería. Esperamos que el tiempo les brinde a ustedes las formas de sobrellevar tan irreparable ausencia".



En menos de una semana, esta es el segundo homicidio que se registra en la provincia, ya que el sábado último un menor de 12 años fue asesinado por otro de 15. Esto ocurrió en Paso de los Libres, en el marco de una discusión que se registró durante un partido de futbol en una cancha del barrio Centenario. El homicida fue detenido por la policía.