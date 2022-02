El 18 de febrero inicia la edición 2022 de los Carnavales Oficiales

Viernes, 04 de febrero de 2022

El intendente presentó oficialmente la realización de la fiesta, que se llevará adelante durante ocho noches, desde el viernes 18 de febrero y hasta el sábado 5 de marzo, en el Corsódromo.



Tras remarcar la necesidad de cumplir con los protocolos ante el covid, destacó el “trabajo permanente junto al Gobierno provincial, a través de Salud Pública, Seguridad y todas las áreas, como lo venimos haciendo desde un primer momento”.



El intendente Eduardo Tassano lanzó oficialmente la edición 2022 de los Carnavales Oficiales, que se realizarán durante ocho noches, a partir del viernes 18 y hasta el sábado 5 de marzo, en el corsódromo Nolo Alías.

En la presentación, realizada este jueves en la Sociedad Española de Socorros Mutuos, Tassano estuvo acompañado por el ministro de Turismo de la Provincia, Sebastián Slobayen; y los secretarios de Turismo y Deportes, Juan Enrique Braillard Poccard y de Cultura y Educación, José Sand.

“Para nosotros es muy importante la realización de estos Carnavales Oficiales, darle continuidad al mejor carnaval de la Argentina. Todos sabemos de los momentos difíciles que hemos pasado a nivel mundial, y eso puso en dudas la realización de este tipo de evento”, dijo inicialmente Tassano, tras lo cual seguidamente resaltó que “acá analizamos la situación y decidimos hacerlo, garantizando los cuidados necesarios y trabajando siempre junto a la Provincia”.

“Para concretar los carnavales vamos a llevar adelante un trabajo multidisciplinario con el Gobierno provincial, y esto tiene que ver con salud, con las fechas definidas y otras cuestiones como ser tránsito o seguridad”, acotó al respecto.



CARACTERÍSTICAS DE LA EDICIÓN 2022

En la conferencia de prensa se detallaron los aspectos relacionados con esta nueva edición de los Carnavales Oficiales, aspecto en el cual se resaltó la estricta necesidad de concurrir con el pase sanitario obligatorio (con el carné de vacunación en su formato físico o bien digital, mediante las aplicaciones Cuidar y Mi Argentina), para lo cual se trabajará junto con el Ministerio de Salud Pública provincial; como así también sobre el uso de barbijos en lugares comunes, como baños y cantinas.

Asimismo, se especificó que se evitará la circulación entre tribunas, por lo cual cada espectador deberá permanecer en su zona autorizada. En ese sentido, se recordó que cada tribuna cuenta con baños y puestos gastronómicos ubicados en proximidad.

En cuanto al aforo, el intendente recalcó que se continúa analizando la situación, siempre teniendo como referencia el trabajo mancomunado con el Comité de Crisis provincial.

Respecto de las premiaciones, esta edición contará solo con premios individuales. En ese contexto, recalcaron que se continúa en contacto permanente con los dirigentes de las comparsas y agrupaciones, para definir de forma conjunta los puntos más importantes. A su vez, Tassano resaltó que “el Municipio no quiere participar en las decisiones de competencia, por lo cual el reglamento quedará a cargo de las comparsas, y si estamos todos de acuerdo, es muy probable que constituyamos un tribunal de alzada para las cuestiones que pudieran surgir, sin presencia de funcionarios municipales en este ámbito”.



DÍAS, HORARIOS Y PUNTOS DE VENTA

Los Carnavales 2022 se llevarán a cabo los días 18, 19, 25, 26, 27 y 28 de febrero, y 4 y 5 de marzo, y se contará con la participación de las comparsas Ará Berá, Sapucay y Copacabana; y las agrupaciones musicales Imperio Bahiano, Samba Total, Kamandukaia, Sambanda y Samba Show.

Las entradas se podrán adquirir en los puntos de venta ubicados en la plaza Vera, desde este viernes 4, de lunes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 21; o bien a través de la plataforma fullticket.com.

En cuanto a los accesos de los comparseros, se informó que podrán ingresar sólo con un acompañante. Esto, a fines de evitar aglomeraciones en la zona de los galpones del corsódromo.

Durante la presentación se anunció además que los premios de la edición 2020 se realizarán el viernes 11, con lugar aún a definir, que será dado a conocer en los próximos días.



DESTACARON “EL ACOMPAÑAMIENTO DEL COMPARSERO”

“Estamos ante el o uno de los eventos turísticos más importantes de la ciudad y de la provincia de Corrientes, lo que le va a significar un ingreso de recursos genuinos para la arcas de la Provincia y el Municipio, algo que venimos remarcando de un tiempo a esta parte: la importancia del turismo”, dijo el secretario de Turismo y Deportes municipal. “Este es el resultado de una política de Estado, apuntada siempre a fomentar el turismo, más aún si tenemos en cuenta que estamos ante una de nuestras expresiones culturales más importantes, y para ello se viene haciendo un esfuerzo muy grande”, acotó.

“Quiero destacar el acompañamiento y el entendimiento del comparsero, ya que vivimos un momento particular por la pandemia, y ellos han entendido que todos los contratiempos que tuvimos, con corrimiento de fechas y otras cuestiones que tienen que ver con cuestiones ajenas a nuestras decisiones”, valoró Braillard Poccard en ese contexto.

En materia de medidas preventivas por el covid, el funcionario municipal reiteró que se cuenta con “un protocolo definido básico, el cual tiene que ver principalmente con la solicitud, obligatoria, del pase sanitario para quienes concurran al evento” y recalcó que “la presentación puede ser en cualquiera de sus formas, ya sea con la libreta física o bien utilizando algunas de las plataformas disponibles: Cuidar o Mi Argentina”. “También vamos a contar con el acompañamiento del personal de Salud Pública de la Provincia, por lo que vamos a trabajar fuertemente en todo lo que tiene que ver con los cuidados sanitarios”, sostuvo Braillard Poccard, y especificó que, además, “vamos a implementar que la persona que asista a los carnavales no esté circulando por áreas que no están habilitadas para ello, para eso cada tribuna va a tener un sector determinado y el mismo va a estar dotado de baños y cantinas”.



SAND: “ESTAMOS TRABAJANDO SIEMPRE JUNTO A LA PROVINCIA”

“Vamos a trabajar fuerte con la Provincia, como lo venimos haciendo en distintas actividades y eventos al aire libre”, manifestó por su parte el secretario de Cultura y Educación, quien acerca de ello añadió que “el uso de barbijo también será un tema a solicitar en lugares comunes como los baños o cuando la gente se dirige a las cantinas”.

“También vamos a establecer y trabajar para que los ingresos sean más fluidos. Estamos trabajando con el Gobierno provincial para que la Policía colabore y minimizar mayormente el tema de contagio en este espectáculo al aire libre”, indicó.



SLOBAYEN: “ES UNA DECISIÓN CONJUNTA MUY IMPORTANTE”

“Es una decisión muy importante, que se tomó en forma conjunta entre la Provincia y el Municipio, y la cual estamos presentando hoy con el intendente Eduardo Tassano y con su equipo. Es una determinación del gobernador Gustavo Valdés que se sigan poniendo en valor las demostraciones culturales de nuestra provincia para fomentar el turismo y para que este sector siga consolidándose, y esta es una muestra más de cómo un producto turístico se puede llevar adelante respetando todos los protocolos y adecuando las condiciones para que nos podamos seguir cuidando en esta situación de pandemia”, adujo el ministro de Turismo provincial, quien participó de la presentación.

“En todas las instancias la Provincia y el Municipio trabajan en forma articulada, cada uno aportando para generar las condiciones de apoyo y la inversión necesarias, sosteniendo una modalidad que implementamos día a día”, valoró. “Este trabajo demanda además sumar a las comparsas, emprendedores y asociaciones que están vinculadas con un producto tan importante como lo es el carnaval”, complementó.

“Es indispensable tener en cuenta lo que significa el turismo y la cultura de Corrientes. Hace pocos días finalizamos la evaluación de lo que fue el mes de enero en materia de turismo, y realmente el impacto económico ha sido de 3.100 millones de pesos, y esa una muestra más del porque vale la pena seguir apostando al turismo de la provincia”, subrayó el funcionario provincial acerca de ello.



EXPECTATIVAS

En ese orden, el intendente finalmente hizo hincapié en los beneficios que este tipo de eventos conlleva en cuanto al desarrollo económico y turístico en la ciudad, siempre haciendo hincapié en la necesidad de llevarlos a cabo de manera organizada y responsable: “Ya vimos lo que la Fiesta del Chamamé ha generado para la ciudad y la provincia. Por eso, para el Municipio y para la Provincia es muy importante nuevamente estar trabajando juntos en una cuestión que es tan cara al sentimiento de los capitalinos y de los correntinos en general. Desde el primer momento fue un tema difícil, y que era complicado tomar decisiones con el equilibrio necesario que este momento demanda, pero la verdad es que vamos a ir con todo y hacer nuestro máximo esfuerzo para mantener nuestros carnavales”, señaló.

“Hace muy poco tuvimos la Fiesta del Chamamé, que fue un éxito, por el evento en sí, pero además por el comportamiento que tuvieron los vecinos y cada uno de los visitantes. Sabemos que en Corrientes hay una gran cantidad de gente afecta al carnaval, fanática, a quienes esperamos verlos en la fiesta”, cerró.