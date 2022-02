Salud Pública avanza en una agenda de trabajo con el Centro Oncológico "Anna Rocca de Bonatti"

Jueves, 03 de febrero de 2022

Se realizó una reunión en la sede de la cartera sanitaria provincial, en la cual, ambas instituciones destacaron la importancia del trabajo en conjunto para potenciar la atención oncológica.







El ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo, recibió este miércoles a la directora general del Centro Oncológico “Anna Rocca de Bonatti”, Ingrid Karina Rung. De la reunión participaron también integrantes de las distintas áreas de la cartera sanitaria y de la comisión directiva de la institución ubicada en la ciudad de Curuzú Cutiá.



Durante el encuentro se abordaron temas como ser prestaciones, gestiones administrativas, estudios y tratamientos oncológicos, y recursos humanos, entre otros. Ambas instituciones destacaron la importancia del trabajo articulado para potenciar la atención oncológica.



"Tratamos diferentes temas, inquietudes del Centro Oncológico y por supuesto la iniciativa por parte nuestra. Trabajamos en la confección de una agenda muy amplia y fructífera que va a redundar en información, colaboración, y para facilitarles numerosas gestiones", precisó el ministro Cardozo.



Agregó que “la oncología es una especialidad muy importante, de gran requerimiento de pacientes y con ellos estamos prácticamente cubriendo el sur de Corrientes. La Provincia destina un fondo con el cual ayuda al Centro, que también recauda con las obras sociales, pero hay una cobertura para pacientes que no tienen recursos y que reciben tratamiento de manera gratuita".



Desde el Centro Oncológico destacaron el recibimiento por parte del equipo técnico de la cartera sanitaria. En este sentido, el Ministro dijo que "nuestra modalidad de trabajo es que todas las áreas involucradas en la problemática de las distintas instituciones estén presentes y que puedan dar las soluciones inmediatamente".



En tanto, Ingrid Karina Rung, dijo: "Estamos muy contentos porque comenzamos el 2022 con esta reunión con el ministro Ricardo Cardozo y con su equipo de técnicos, para poder potenciar la atención oncológica en la Provincia. Poniendo a disposición el Centro para una mejor atención del paciente, en particular de los que no tienen recursos, que la Provincia se hace cargo y nosotros lo recibimos dándole lo mejor".



"El Centro, ubicado al sur de Corrientes, hace que el paciente no deba trasladarse y reciba la misma atención que en otras urbes. Además de la atención médica, tenemos la aparatología y todos los medios, desde terapia radiante, todo lo que es imágenes y diagnósticos como es el servicio de PET", precisó.



Para finalizar remarcó que "nos sentimos apoyados para potenciar esta atención, tenemos mucho por hacer y para crecer, no solo a través de los programas de atención de los cuales hemos conversado, sino también en ayudarnos a resolver algunas dificultades técnicas que tenemos, para seguir manteniendo este proyecto en crecimiento para beneficio de toda la población que lo pueda requerir en el presente y el futuro".