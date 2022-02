Articulan acciones sanitarias con miras al inicio del ciclo lectivo 2022

Jueves, 03 de febrero de 2022

La ministra de Educación de Corrientes Práxedes López se reunió con funcionarias del Ministerio de Salud para articular acciones con miras al inicio del ciclo lectivo 2022.





Durante el encuentro se hizo hincapié en las vacunas de calendario y también en la vacunación contra el Covid 19. En este último caso la titular de la cartera educativa explicó que está descartada la obligatoriedad de dicha vacunación, pero se pedirá carnet para elaborar una base de datos sobre cantidad de personas vacunadas y también para facilitar esta vacunación a los docentes y a los niños que así lo deseen con previa autorización de sus padres.



Del encuentro participaron la directora de Inmunizaciones de la cartera sanitaria correntina Marina Canteros y la directora de Epidemiología de la Provincia Angelina Bobadilla.



“Hoy nos reunimos con Salud para hablar de vacunación, pero no solamente la vacunación Covid sino toda la vacunación que quedó pendiente por la pandemia y que es obligatoria para los alumnos de jardín y hasta 11 años”, dijo la ministra de Educación Práxedes López tras el encuentro. Contó también que Educación y Salud asumieron el compromiso de trabajar intensamente en la elaboración de una base de datos.



“Estaremos pidiendo los carnets de la vacunación obligatoria, y por fuera de ello registrando aquellos que se han vacunado contra el Covid, eso nos va a permitir conocer la realidad de nuestras instituciones”, indicó en tanto remarcó: “Esta descartada la obligatoriedad de la vacuna covid, pero sí el registro para acompañar a los docentes. Si hay chicos que no se pudieron vacunar se puede coordinar eso con autorización de los padres”.



Por su parte, Marina Canteros explicó: “Nos reunimos para articular actividades con miras al inicio del ciclo lectivo. Dentro de esas actividades está, por ejemplo, el punto exclusivo de vacunación para docentes y no docentes a los que les corresponde su dosis de refuerzo y también para los que aún no iniciaron su esquema. Además, se avanzó con la vacunación escolar de todos los años que en el 2020 se vio interrumpida y a fines del 2021 se retomó”.



A su turno, Angelina Bobadilla comentó: “Estamos trabajando en esta articulación para el inicio de clases y viendo esta nueva ola de Covid 19, revisamos los aprendizajes que tuvimos en ciclos lectivos anteriores y estamos viendo cómo va a ser el abordaje en este nuevo ciclo lectivo”.



Los protocolos de trabajo de Corrientes serán presentados el 10 de febrero en la reunión del Consejo Federal de Educación y Consejo Federal de Salud en Buenos Aires.