La UNNE retoma la actividad académica con presencialidad cuidada

Jueves, 03 de febrero de 2022

Promoviendo la vacunación, extremando los cuidados y apelando a la responsabilidad individual y colectiva, en la UNNE se dispuso el inicio del ciclo lectivo 2022 con modalidad presencial.





Ante el inicio de las actividades académicas del año 2022 y atento a la situación epidemiológica imperante, desde la Universidad Nacional del Nordeste se comunican algunas precisiones sobre el funcionamiento institucional.



La UNNE estableció diversos protocolos generales y específicos de prevención para resguardar la salud de la comunidad universitaria durante las diferentes etapas de la pandemia. Además, se implementaron medidas y nuevas estrategias de trabajo en la emergencia, que permitieron garantizar durante los últimos dos años el desarrollo de las actividades académicas y administrativas de esta universidad.



Todas las decisiones fueron orientadas por el Comité de Contingencia y los Subcomités dependientes de las Facultades avalados por el Consejo Superior y los Consejos Directivos de la UNNE. Asimismo, la Universidad ha acompañado en forma permanente las recomendaciones e indicaciones de los Ministerios de Salud de la Nación y de las Jurisdicciones Provinciales a las que esta universidad pertenece.



Durante el 2021, los Protocolos se establecieron orientados al retorno gradual, progresivo y cuidado de las actividades presenciales en el ámbito de la UNNE, atendiendo la evolución sanitaria y el avance de la vacunación de la población. Estas políticas de cuidado y prevención fueron apoyadas, promovidas y gestionadas por la propia Universidad para asegurar el acceso rápido a la vacunación para el conjunto de los miembros de la Institución, así como la colaboración para que esos servicios asistenciales lleguen a toda la comunidad.



En este sentido informamos a toda la comunidad académica:



1) Que el ciclo lectivo 2022 iniciará bajo la modalidad presencial, mediante un retorno progresivo y cuidado a las actividades académicas, conforme a las indicaciones de las autoridades sanitarias provinciales correspondientes y las medidas de cuidados abajo señaladas.



2) Que se realizará un relevamiento del esquema de vacunación e inmunización de la comunidad universitaria a fin de programar campañas de vacunación y jornadas que refuercen la concientización sobre las medidas preventivas necesarias para transitar la actual situación sanitaria. La Universidad gestionará la implementación de puestos sanitarios en los campus para facilitar el control y la disponibilidad de inmunizaciones a quienes requieran completar esquemas de vacunación.



3) Que se dispondrán las medidas e insumos necesarios que aseguren las condiciones para el regreso a la presencialidad plena. Lo que implica también reforzar las normas que deben ser respetadas por la comunidad universitaria. Entre ellas mencionamos: * El uso de alcohol en gel o al 70% al ingreso de los espacios de trabajo. * El uso de barbijo de protección óptima (quirúrgico o KN95) perfectamente colocado por parte de alumnos, docentes y nodocentes con vacunación completa. Para las personas no vacunadas deberán asistir con barbijo KN95. * No asistir al establecimiento y aislarse ante la presencia de cualquier síntoma compatible con infección por SARS-CoV- En el caso de los/las alumnos/as y del personal deberán comunicarlo y presentar la certificación correspondiente a las instancias determinadas por las Unidades Académicas. *Respetar el distanciamiento de acuerdo con lo establecido en los nuevos protocolos. * No compartir mates, vasos, ni botellas, entre otras recomendaciones.