Recomendaciones para evitar incendios forestales en Corrientes

Jueves, 06 de enero de 2022

El Ministerio de Seguridad de la Provincia a través de la Dirección de Defensa Civil realizó una serie de recomendaciones para evitar nuevos incendios forestales y rurales en territorio correntino.





De esta manera, bajo el lema “cuidemos nuestros bosques; reporta incendios forestales”, desde el área se solicita a la población que “si ves fuego llamá al 100 Bomberos, 103 Defensa Civil o 911 Policía”.



Las recomendaciones son:



-No arrojes cigarrillos, ni fósforos ni materiales encendidos o inflamables



-Evita quemar basura



-No enciendas fuego cerca de árboles, pastos y hojarasca, una flama provoca un incendio



-Recoge la basura que generes y llévala contigo para depositarla en un lugar apropiado



-Evita fumar en bosques o pastizales.



-Si ves fuego avisa.







Al conducir se recomienda no realizar las siguientes acciones:



-Evita arrojar colillas de cigarro encendidas, pueden generar incendios en pastizales, montes y bosques



-Si ves un incendio forestal, y hay humo en la ruta disminuye la velocidad y enciende los faros e intermitentes. El humo generado por la combustión reduce la visibilidad.