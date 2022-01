Iniciaron las actividades en honor a San Baltasar y continúan hoy

Miércoles, 05 de enero de 2022

La primera se desarrolló en el centro cultural Adolfo Mors y estuvo a cargo del doctor Darío López Villagra, con una exposición sobre el aporte de los negros en la historia argentina.





Hoy a las 10 disertara Enrique Galiana en el Centro Cultural Adolfo Mors y por la tarde noche habrá una exposición de artistas plásticas y un concurso de fotografía. El cierre de la jornada será con un gran festival artístico en el parque Cambá Cuá desde las 21.





En el marco de los festejos en honor a San Baltasar promovidos desde la Municipalidad de Corrientes, en el Centro Cultural Adolfo Mors del parque Cambá Cuá se llevó cabo la disertación “Afrodescendientes en la región” y la presentación del libro “Sociedad y afrodescendientes en Asunción”, a cargo del doctor Edgard Darío López Villagra. El encuentro fue oportuno para que el académico rememore la presencia afro en Corrientes y su bagaje cultural.



A su vez, López Villagra hizo referencia a su libro que formó parte de su tesis doctoral, basado en fuentes jurídicas, en el que explica “cómo fue el tratamiento de las instituciones judiciales y los negros durante la época del imperio español y ya a partir de 1812, cuando se va construyendo de a poco el estado paraguayo, qué relación va a tener con la población afrodescendiente”, detalló.



Durante su charla, se manifestó además sobre la relación entre la negritud y la religión, “que es muy importante, marcando gran diferencia entre la esclavitud anglosajona y la española; ésta última tuvo una gran influencia de la religión; a través de ella los negros lograron obtener ciertos derechos que en la anglosajona no tenían”, contó Villagra.



Asimismo, comentó el aporte de los negros en la historia argentina, “no sólo formaron parte de la cultura y de las familias importantes -porque también eran muy caros-, sino también participaron en las guerras civiles y las de la independencia”, dijo.



En el tramo final de su disertación, el doctor resaltó la presencia afro en Corrientes, como así también en Latinoamérica; “hay que sacarse el estigma de la negritud como algo feo”, enfatizó, “forma parte de la identidad, acá no todos fueron indios y europeos, sino también negros. La identidad argentina está constituida fundamentalmente por esos 3 elementos que son propios de la sociedad colonial, que todavía hoy tratamos de resolver y de rescatar; aunque no los veamos físicamente los negros están”, remarcó López Villagra.



El letrado además destacó “esta propuesta extraordinaria de la Municipalidad”, al tiempo que resaltó “la organización toda en los festejos a San Baltasar; estas disertaciones son una hermosa excusa para todos aquellos que puedan aportar algo sobre la cultura, la religión y el estilo de vida que tuvieron los negros y que los académicos podamos tener un espacio con una relación más directa con la sociedad”.



Finalmente, el expositor sostuvo que cada 6 de enero “no sólo es una fecha importante para las familias del barrio Cambá Cuá, sino para todos porque permite generar memoria sobre nuestra identidad”, concluyó.



MÁS PROPUESTAS CULTURALES Y RECREATIVAS

Por su parte, el secretario de Cultura y Educación del municipio, José Sand, comentó que con este encuentro dieron inicio las celebraciones en honor al “Santo cambá”; este miércoles, a las 10, en el Adolfo Mors se presentará ‘Hablemos de San Baltasar’, a cargo del Profesor Extraordinario de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) doctor Enrique Galiana.



Por la tarde, desde las 19, se inaugurará la exposición de artistas plásticas, llevada adelante por las profesoras Patricia Sosa, María Romero, Mónica Barrios, Elsa Zalazar y Sandra Fiorito.



A continuación, se realizará el concurso de Fotografía de Festividades de San Baltasar “Rescate Histórico”, y se contará con la participación de la narradora oral Marisa Leyes.



Ya por la noche, a las 21, en la víspera del Día de San Baltasar, la Municipalidad preparó un Festival Artístico en el parque Cambá Cuá con la actuación de Rodo Flores; Alfredo Monzón; Los Vecinos; Iluminará; Matías Gómez; Lucas Segovia; Grupo La Savia; La Pilarcita; y Daniel Cardozo. También estarán presentes los ganadores de "Corrientes Baila: La competencia".



Para asistir al festival artístico se requerirá el Pase Sanitario o el carnet de vacunación. A su vez, para que todos puedan acceder a la celebración, la comuna transmitirá el evento vía streaming a través de sus redes oficiales (Facebook y Youtube).



Entre tanto, el jueves, en el Centro Cultural Adolfo Mors, a partir de las 10 se hará el Taller conversatorio “Panorama rítmico del culto a San Baltasar en la cuenca del Plata”. Asimismo, se llevará adelante la presentación del libro “Curtir el cuero”, a cargo del percusionista y docente Carlo Seminara, de la provincia de Santa Fe.

El cierre del cronograma de actividades, será desde las 19 con la disertación a cargo del licenciado José Humberto Miceli, Director del Gabinete de Investigación Antropológica de Corrientes.

Conforme a la normativa vigente en torno a los cuidados por el Coronavirus, dispuesta por la Municipalidad y el Gobierno Provincial, se requerirá el Pase Sanitario en las distintas actividades. Podrá ser presentado el carné de vacunación o las aplicaciones móviles Mi Argentina y Cuidar.