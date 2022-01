Continúan monitorenado la evolución de la pandemia en toda la provincia

Miércoles, 05 de enero de 2022

Monitoreo permanente, vigilancia intensificada, investigaciones de casos, articulación con los comités de crisis de cada localidad son las tareas que se llevan adelante. Se insiste en las medidas de pase sanitario, uso de barbijo de forma correcta y el distanciamiento social en espacios cerrados.





El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud Pública, continúa trabajando con los equipos de epidemiología y los municipios, con acciones y monitoreo permanente de la pandemia. Las tareas se llevan adelante en forma articulada con los hospitales y comités de crisis locales.



En este marco el Comité de Crisis se reunió este martes con autoridades provinciales y municipales para analizar y evaluar temas como el pase sanitario que se implementa desde el 1 de enero, reforzar medidas de prevención como el uso correcto del barbijo y distanciamiento social en lugares cerrados. Controles en eventos de verano y playas, donde se deberá presentar carnet de vacunación con esquema completo, además de intensificar los cuidados.



De la reunión participaron el vicegobernador de la provincia, Pedro Braillard Poccard; el subsecretario de Salud Pública, Luís Pérez; el viceintendente, Emilio Lanari y el secretario de Salud de la Municipalidad de Corrientes, Rafael Corona; directivos del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Seguridad.



Monitoreo permanente



La directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla, dijo que “a través de los municipios se va a exigir y controlar el cumplimiento del pase sanitario en los lugares correspondientes. Del mismo modo se van a intensificar las medidas de uso de barbijos de forma correcta y el distanciamiento social en espacios cerrados”.



“Tenemos que recordar que también es fundamental el lavado de manos, la ventilación de ambientes y no compartir mate, ni tereré, ni vasos. Es necesario que toda la comunidad extreme estos cuidados para evitar que el virus se siga propagando”.



Por otro lado, la funcionaria dijo que “desde el Comité de Crisis, por indicación del Ministro Ricardo Cardozo, como lo venimos haciendo desde el inicio de la pandemia, continuamos con la vigilancia epidemiológica, monitoreando de manera permanente la situación, con momentos en donde se intensifica, como sucede ahora por el aumento en la curva de contagios que se registra”.



“Hoy ante la circulación comunitaria de la variante Ómicron en Argentina, los equipos están en alerta en cada reten, en las fronteras, en los hospitales siguiendo la situación minuto a minuto”, remarcó.



La provincia implementa el Pase Sanitario Covid-19



Se accede a través de la aplicación “Cuidar – Sistema de prevención y cuidado ciudadano contra Covid-19”, que puede descargarse en forma gratuita en las tiendas de aplicaciones oficiales de Android e iOS. Se solicita en eventos de más de 1.000 personas o en lugares cerrados. En caso de no poder acceder a la aplicación, se podrá exhibir el carnet (físico) de vacunación, que acredite las 2 dosis.



Requisitos para obtener el Pase Sanitario:



- Acreditación de esquema completo de vacunación Covid-19



- Ser mayor de 13 años



Como obtener el Pase Sanitario:



- Aplicación “Cuidar – Sistema de prevención y cuidado ciudadano contra Covid-19”, que puede descargarse en forma gratuita en las tiendas de aplicaciones oficiales de Android e iOS.



Actividades donde será exigido el Pase sanitario:



- Lugares cerrados



- Locales bailables cerrados



- Discotecas o similares en espacios cerrados



- Salones de fiestas para bailes



- Bailes o similares en espacios cerrados



- Viajes grupales de egresados



- Viajes de estudiantes jubilados o similares



- Eventos masivos organizados de más de 1.000 personas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire libre.



Es requisito haber transcurrido un mínimo de 14 días luego de completar el esquema para asistir a estas actividades.



El pase sanitario deberá ser exhibido ante el requerimiento del personal público o privado designado para su constatación y al momento previo de acceder a la entrada del evento o actividad.



Consideraciones:



-Si el autodiagnóstico de la aplicación arrojara algún síntoma compatible con Covid-19 o si la persona estuviera notificada en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud como caso activo de Covid-19, se bloqueará la pantalla de la aplicación Cuidar sin permitirle acceder a ninguna otra pantalla ni certificado hasta tanto se modifique esta condición, independientemente de tener el esquema de vacunación completo.



- Las personas que no pudieran acceder a la aplicación, siempre y cuando no se encuentren cursando la enfermedad, podrán presentar el carnet (físico) de vacunación contra Covid-19, en el cual consten las dos dosis aplicadas y notificadas al Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC).



Indicaciones del Comité de Crisis:



-Alerta epidemiológica: difusión de alerta para equipos de salud.



-Vigilancia intensificada de brote y vigilancia genómica.



Para la comunidad:



-Vacunación: Cumplir con el calendario de vacunación.



-Distancia social: mantener una distancia de dos metros con otras personas, evitar reuniones en espacios cerrados, evitar aglomeraciones de personas.



-Uso correcto del barbijo: debe cubrir nariz, boca y mentón y ajustarse a la cara,



-Ventilación de ambientes: en lugares cerrados, mantener siempre abiertas al menos dos ventanas, aunque sea 5 centímetros, para asegurar la ventilación constante y cruzada. En autos y colectivos, abrir las ventanillas de adelante y de atrás, de lados opuestos (por ejemplo, ventanilla derecha de adelante y ventanilla izquierda de atrás) para lograr la ventilación cruzada. Los aires acondicionados tipo split no están aconsejados dado que no renuevan el aire.



-Lavado de manos: lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, sobre todo: después de manipular basura o desperdicios, antes y después de comer, manipular alimentos y/o amamantar, luego de haber tocado superficies de uso público (mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, etc), después de manipular dinero, llaves, animales, etc, después de ir al baño o de cambiar pañales, al llegar a tu casa o a tu lugar de trabajo, después de toser, estornudar o limpiarte la nariz. El lavado debe durar entre 40 y 60 segundos. En caso de estar en un lugar sin agua y jabón, utilizar alcohol en gel o alcohol al 70%.



Otras medidas: no compartir mate, vasos, cubiertos ni otros elementos personales. Toser o estornudar sobre el pliegue del codo o utilizar pañuelos descartables. Evitar tocarse la cara.