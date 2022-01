Salud Pública recuerda quienes son las personas que deben testearse Miércoles, 05 de enero de 2022 Los tests están indicados para casos confirmados y convivientes, contactos estrechos de positivos y sintomáticos. Los viajeros no se encuentran dentro del protocolo de hisopado clínico epidemiológico.

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud Pública, comunica quienes son las personas que deben testearse según criterio epidemiológico. Para mayor información podrán contactarse al Call Center 0800 444 0978 o concurrir al centro de salud más cercano a su domicilio. Desde hoy, quienes concurran a los Cetep, deberán asistir con carnet de vacunación Covid-19.



La directora general de Epidemiología de la Provincia, Angelina Bobadilla, dijo que “los tests están indicados para las personas que forman parte del criterio epidemiológico: casos confirmados y convivientes según indicación sanitaria, contactos estrechos de positivos y sintomáticos. Los viajeros no se encuentran dentro del protocolo de hisopado clínico epidemiológico 2022”.



Casos confirmados y convivientes:



Aislamiento.



Con esquema de vacunación completo (dos dosis) se hisopan a los 7 días para alta.

Con esquema de vacunación incompleto no se hisopan, alta a los 10 días de haber dado positivo.



Contactos estrechos:



Aislamiento.



Con esquema de vacunación completo (dos dosis) se hisopan a los 5 días de contacto.

Con esquema de vacunación incompleto sin síntomas se hisopan a los 7 días del contacto



Sintomáticos:



Aislamiento. Hisopado dentro de las 72 hs. de aparición de los síntomas.



Centros de Testeos Epidemiológicos



Cetep que funcionan todos los días las 24 horas: Estación Saludable de la plaza Cabral; y explanada del puente Gral. Manuel Belgrano.

Cetep del CAPS N° 2 del barrio Pompeya, en avenida Gobernador Ruiz 2.649, testeará todos los días de 18 a 1.



En tanto, los Cetep que funcionan en los CAPS atienden de lunes a sábado de 9 a 12 y desde el lunes 3 son los siguientes:



- CAPS N°3 del barrio Mil Viviendas, ubicado en Cosquín 2195.



- CAPS N°5 del barrio Dr. Montaña, en Agustín Lara 5198.



- CAPS N°10 barrio Molina Punta, Las Margaritas 318.



- CAPS N°12 en el barrio Ponce, en Rómulo Artieda 1750.



También, el Cetep que se encuentra disponible en el Banco de Sangre Central de Corrientes, ubicado en Córdoba 1402, atiende de lunes a viernes de 9 a 12.



En todas las localidades del interior provincial funcionan los Cetep que son coordinados por los hospitales y Caps, junto a la Dirección General de Epidemiologia dependiente del Ministerio de Salud Pública.