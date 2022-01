Los incendios ya consumieron desde plantaciones hasta las vías de un tren

Lunes, 03 de enero de 2022

Una cooperativa del departamento de Caseros perdió transformadores, postes de redes eléctricas, colmenas y áreas forestadas. Similares daños se registran en otras comunas.



Desde el miércoles 29 de 2021 se multiplicaron los incendios en varias poblaciones del interior.



Como consecuencia de eso se registraron pérdidas en diferentes sectores: producciones citrícolas, forestaciones, redes de energía y hasta las vías de un tren de carga. Pero, en las dos últimas jornadas de este año, los daños se incrementaron en algunos departamentos de la provincia tales como Monte Caseros y General San Martín. Aguardan que llueva para que ayude al trabajo arduo que están realizando los bomberos voluntarios.



"El primer día del año fue complicado porque las llamas se extendieron en diferentes jurisdicciones: Saladas, Pago de los Deseos, Mburucuyá, Santa Lucía, Lavalle, Alvear, La Cruz, San Miguel, Santa Rosa", indicaron desde la Dirección de Recursos Forestales. En ese sentido, especificaron que no solo se perdieron plantaciones de eucaliptos y pinos sino también otros tipos de producciones.



"Inclusive hubo riesgo de que las llamas afectaran a viviendas. Por eso, preventivamente, fueron desalojadas temporalmente", acotaron.



Luego, ante la consulta de si las lluvias registradas en las últimas horas contribuyeron en la tarea de los bomberos para sofocar los incendios, indicaron que "solo se registraron en la zona sur de la provincia, como ser en Goya, Esquina, Sauce y una zona de Curuzú Cuatiá. Mientras que en la zona norte están esperando que lleguen las precipitaciones y que estas sean suficientes para apagar cualquier foco ígneo que aún quede".



Sucede que, en la mayoría de los casos, los incendios están controlados. "Es decir, no están extinguidos completamente. Puede ser que todavía quede –por ejemplo– algún poste esté con pequeñas llamas", explicaron.



Ferrocarril y casas

Un parador, la vía del tren de cargas y el depósito de un aserradero también son parte de las pérdidas que las llamas generaron el último sábado en La Cruz, más precisamente en la intersección de la ruta 14 y el lugar por donde circula el tren. "Ahora estaban evaluando el estado de la vía para saber si pueden transitar por allí", indicó el director de Recursos Forestales de la Provincia, Roberto Rojas.



En la tarde de ayer, aseguró: "Hace minutos, los bomberos de Santo Tomé lograron controlar otro incendio en el paraje La Curtiembre. Ahí varias viviendas estuvieron en riesgo, pero finalmente no resultaron afectadas".



Seguidamente, el funcionario provincial destacó que, en las últimas horas, los mayores daños se registraron en Monte Caseros.



Luz, miel y cultivos

La Cooperativa Agropecuaria y de Electricidad Monte Caseros (Caemc) es una de las entidades más afectadas por los incendios. Desde las 15 del primer día de 2022, las llamas comenzaron a provocar pérdidas en las distintas actividades que prestan en la citada jurisdicción.



"Se quemaron postes, cables, transformadores", enumeró Pablo Vallejos, quien es integrante del consejo de administración de Caemc.



Precisamente comentó que personal de esa entidad estaba trabajando para reemplazar esos elementos, restablecer los tendidos y así proveer otra vez de electricidad a sus usuarios que están distribuidos en Colonia Libertad, Estación Libertad y Labougle.



Las pérdidas en el sector de energía no es lo único que preocupa a los integrantes de la cooperativa, porque también las llamas consumieron áreas forestadas y plantaciones de cítricos que son de los socios.



A todo eso se suma que perdieron colmenas. Una cuestión que no es menor porque ellos precisamente comercializan la miel. Un producto que en las góndolas se puede encontrar como Sol Nativo.