Corrientes trabaja articuladamente en pos de un ecosistema saludable para el Iberá

Jueves, 30 de diciembre de 2021

En su rol de titular del Comité Iberá, el senador provincial Sergio Flinta hizo referencia al trabajo mancomunado que se realiza desde la provincia junto a la Fundación Rewilding Argentina, para la reintroducción de especies en el ámbito de los esteros “para restablecer las poblaciones completas de nuestro ecosistema”.



Por otra parte, destacó la actividad eco turística en este último año, donde se registró alrededor de 60 mil visitantes, en las distintas jurisdicciones conectadas al humedal.



A través de la mencionada institución local, se proyectan y ejecutan permanentemente diferentes tareas para potenciar al Iberá, en un espacio en el que colaboran diversos actores del Gobierno provincial, nacional, organizaciones y sociedad civil.



En este marco, Flinta contó que cuando se comenzó a trabajar en el terreno, se encontraron muchas especies en peligro de extinción, como el ciervo del pantano, el venado de las pampas, aves y otras directamente extintas por la caza. “A partir de esa situación se jerarquizó la tarea de los guardaparques, que salieron a controlar y vigilar las especies existentes”.



Luego se formó una alianza entre el Comité Iberá y Conservation Land Trust (CLT) -la fundación de Douglas Tompkins- y luego con Rewilding Argentina para comenzar con la reintroducción de especies como el oso hormiguero, el pecarí de collar y el guacamayo rojo, además del yaguareté, el muitú y el ocelote.



“La reintroducción del ocelote, que no está extinto, pero existe un número muy reducido de ejemplares y el objetivo es restablecer su población, es un aspecto que consideramos fundamental”, consideró el legislador, especificando que cada especie especie cumple una función dentro del ecosistema y si están todas presentes se regulan en su número y regulan a su vez siendo depredadores de otras especies para que no aumenten su número de manera exagerada.



Ecoturismo y pandemia



Respecto a cómo está preparado Corrientes para desplegar el ecoturismo, teniendo en cuenta la coyuntura por el contexto de pandemia en este verano, Flinta comentó que se apunta a continuar con todas las actividades turísticas en la provincia y en el Iberá. “No se registran estallidos de casos en los pueblos circundantes al Iberá y mucho menos provocados por el turismo. Los turistas cuidan el medio ambiente, son responsables y eso ayuda mucho a preservar las medidas de bioseguridad”, manifestó sobre este punto.



Asimismo, Flinta destacó que el ecoturismo se hace presente en las localidades de Carlos Pellegrini, Concepción, San Miguel, Loreto, Ituzaingó con Cambiretá y próximamente se dará Chavarría, siendo según su punto de vista, “un turismo distintos, que no es masivo, sino más bien de carácter familiar, al aire libre y en permanente contacto con la naturaleza”.



“De por sí, todo ello representa un protocolo seguro y saludable para afrontar la pandemia”, acotó el titular del Comité Iberá.



Infraestructura e inversiones



En cuanto al plan de inversión de obras de infraestructura para el Iberá, cuyo desarrollo y progreso es política de estado para la gestión del gobernador Gustavo Valdés, Flinta dijo que el “balance de este año es sumamente positivo”.



Y en ese marco, señaló que por decisión del gobernador, se hizo una planificación de inversiones de obras muy importantes, definidas para cada pueblo o lugar, cada una de ellas presupuestas y luego ejecutadas.



También, puso de relieve que las inversiones no solo se dieron en el ámbito de las localidades que abarcan a los Esteros del Iberá, sino que con una visión de desarrollo y apostando a generar empleo y mayor calidad de vida para los correntinos, actualmente se ejecuta un plan de obras en las Rutas Jesuíticas, que tienen que ver con las localidades de Yapeyú, La Cruz y San Carlos. “La idea es que se pueda unificar la ruta de naturaleza del Iberá con las Jesuíticas, que abarca a la Ruta 114”, precisó Flinta.



En materia turística, los esteros cerrarán el año con más de 60.000 visitantes, sumando todos sus portales.



En este sentido, el senador provincial declaró que el trabajo realizado no solo tiene fines turísticos sino ambientales, ya que los ecosistemas saludables mitigan el cambio climático. “Sobre todo los humedales, que son un gran absorbente de dióxido de carbono”.



Plan Iberá V



Con respecto a los detalles que engloban el Plan Maestro para el Desarrollo del Iberá V, Flinta argumentó que está más relacionado a donaciones de insumos de trabajo para las asociaciones, capacitaciones, y cursos sobre cuestiones ambientales.



Además, el legislador recordó la coordinación que existe con diferentes organismos como lo son el Ministerio de Turismo, de Educación, el Instituto de Cultura, la Dirección Provincial de Vialidad, la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), como también las asociaciones proteccionistas de fauna y flora, y el sector privado.



Por último, remarcó que “la idea es seguir trabajando mancomunadamente sobre todo con los municipios, para lograr conformar una economía, a través del turismo que involucre a muchas personas”.