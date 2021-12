Valdés inauguró cajeros y el nuevo hospital de Isla Apipé

Miércoles, 29 de diciembre de 2021

Continuando con su visita al interior provincial, el gobernador Gustavo Valdés estuvo este martes en San Antonio de Apipé, donde realizó el corte de cintas del nuevo hospital y de un cajero automático del Banco de Corrientes.



El mandatario remarcó en la ocasión que estas obras le dan mayor independencia a la isla y más comodidades a sus habitantes, quienes en muchas ocasiones deben ir hasta Ituzaingó para acceder a estos servicios. A su vez, anunció más inversión provincial en la localidad, ratificando su compromiso con el crecimiento de la localidad y enfatizó en la necesidad de reclamar la soberanía de las aguas que la rodean y más obras por parte de la Entidad Binacional Yacyretá, denunciando que la misma “abandonó” la construcción de las defensas costeras que había iniciado en el lugar. También anunció que propondrá cambiarle el nombre a Colonia Uriburu, un paraje de la isla.



Tras entregar viviendas en la localidad de Virasoro durante el mediodía, el Gobernador se trasladó a la tarde hasta la Isla Apipé donde continuó su agenda oficial. En el lugar, acompañado de su comitiva y la intendente de San Antonio de Apipé, Cadelaria Vargas, y el viceintendente, Gustavo Figueredo, el Mandatario realizó el tradicional corte de cinta para dejar inaugurado el flamante Hospital, y descubrió la placa que simboliza la inauguración oficial.





Valdés: “Acá estamos trabajando todos juntos”



“Tenemos que darle contención y que el apipeano no necesite trasladarse a Ituzaingó”, señaló Valdés como fundamentación a la inversión provincial para la construcción a nuevo del hospital en la isla, con el compromiso de ir sumando más servicios al mismo, bajo la misma premisa.



En este contexto, aseguró que “este no va a ser el último paso en materia de salud” para anunciar luego que “vamos a refaccionar a nuevo la Casa del Médico para que tengan las comodidades del caso y puedan estar los médicos que vienen a prestar servicios de salud”.



También remarcó que continúa la “refacción a nuevo del jardín de infantes”, indicando que la obra ya alcanzó un avance del 20 por ciento. “Por supuesto que nos vamos a comprometer a seguir haciendo obras”, agregó luego, refiriéndose a la Laguna Cambá y su transformación en Reserva Ecológica, lo cual demandará inversiones en infraestructura turística, como así también en el Puerto Tala y en el Puerto de Cargas.



“La fisonomía de la isla cambió mucho, pero tenemos que seguir invirtiendo para que Apipé siga creciendo”, afirmó y continuó mencionando las inversiones planeadas por el mandatario: “En (el paraje) Colonia Uriburu tenemos que hacer viviendas”, señaló y sobre el lugar propuso cambiarle el nombre, si los lugareños están de acuerdo, argumentando que José Félix Benito Uriburu “fue un General golpista que derrocó al presidente democrático Don Hipólito Yrigoyen y nosotros no podemos tener nombres de personas que hayan atentado contra la democracia argentina”.





Azcona por Uriburu, en honor a la lucha por la soberanía y la democracia



Fue así que anunció: “Si los apipeanos nos permiten, le queremos poner el nombre de ‘Coronel Azcona’, alguien que luchó por la soberanía nacional como lo hacen cada uno de los apipeanos todos los días, por lo cual queremos enviar el proyecto a la Legislatura”.



De esta manera, Valdés mostró su intención de “seguir afianzando nuestra presencia, nuestra argentinidad, porque el apipeano lucha todos los días para ser más más argentino, nos resistimos a la entrega de las aguas que rodean a la isla, siempre fueron argentinas y tienen que seguir siéndolo, por eso tenemos que seguir reclamando y trabajando en este sentido”.



En este marco, reclamó a la EBY continuidad de la construcción de las defensas costeras de la isla, denunciando que “abandonó la obra y dejó a los apipeanos con la obra por la mitad, haciendo desaparecer la fuente de ingreso que significaba el turismo en la Punta Aguirre”, donde “hicieron la mitad de la escollera y se olvidaron de completar las defensas costeras de Apipé”.



“Sin embargo, ahora se está agrandando la represa Yacyretá en el brazo Añá Cuá y le pedimos de muy buena manera que no se olviden de los apipeanos”, sostuvo Valdés, reclamando que “la represa sea un instrumento de transformación, de crecimiento para todos, hay muchísimos recursos y necesitamos que vengan a Apipé, Ituzaingó, Villa Olivari y a todos los que estamos río abajo de las obras y que también tenemos derecho al mismo desarrollo que tienen Posadas, Encarnación, Carmen del Paraná”. “Queremos que Apipé esté en esa transformación”, insistió.



“Tenemos mucho por hacer”, reflexionó hacia el final y Valdés agradeció el acompañamiento de las autoridades locales, del municipio y el hospital, pero también de policías, enfermeros y docentes, porque “acá estamos trabajando todos juntos para que Apipé esté mejor y paso a paso lo estamos logrando”.



Al respecto, el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, indicó que “es una alegría estar inaugurando un Hospital, es un ejemplo claro de que las políticas de Salud dirigidas y orientadas por el Gobernador se cumplen”.



Asimismo, el jefe de la cartera de Salud destacó que fue “testigo de cuando prometió hacer un centro nuevo, porque la estructura del antiguo lugar estaba muy deteriorada, y hoy tenemos un Hospital nuevo con mejores servicios”.



Por último, el Ministro destacó la labor de los directivos del Centro de Salud como del personal y recursos humanos que “a través de la gestión de los directores están consiguiendo médicos que vengan a atender en las salas”.



En este contexto, el director del Hospital, doctor Hugo Martín Delbon expresó su satisfacción por la grata sorpresa de tener la visita del gobernador Gustavo Valdés inaugurando este Hospital para toda la comunidad de Apipé tan esperado a la vez que resaltó que “ nos enorgullece poder contar con estos servicios y es una inmensa alegría y era necesario porque hay personas mayores que debían cruzar el río para la atención de su salud y ahora contamos con este flamante hospital, por todo eso muchas gracias señor gobernador”.



Por otra parte, el viceintendente de la Isla Apipé, Gustavo Figueredo señaló lo significado de “ tener mirada hacia el pueblo, esto es mirar a la gente más humilde, tener un complejo como este en la isla es muy importante en cuanto a la solidaridad porque tiene que ver con la asistencia que hay que darle a toda la gente que nos decía el doctor Delbón; hay personas mayores con escasos recursos y esto es lo que está haciendo el gobernador así que podemos aplaudirlo diez horas seguidas porque esto no tiene precio y eso quiero destacar “la mirada humana que tiene el gobernador en fijarse en personas tan carenciadas como los pobladores de la isla así que pido un merecido aplauso para el gobernador Valdés”.







Detalles de las obras del Hospital nuevo



El edificio es una obra nueva, con una inversión total de $ 21.573.827 que se ejecutó en diferentes etapas y abarca 322 m2 cubiertos con 67 m2 semicubiertos, como así también áreas verdes y nuevas veredas de acceso a la institución.



El hospital cuenta con: Hall de acceso, secretaría de atención, vacunatorio, 2 consultorios externos, atención obstétrica, laboratorio de análisis clínicos, farmacia, sala de Rayos X, enfermería, pediatría, habitación de internación con sanitario privado, consultorio de Guardia, sala de emergencias, shock Room, acceso vehicular de emergencias, acceso peatonal, 9 núcleos sanitarios completos, pasillo con espacios de espera y tanque de reserva de agua con casilla para tanque de bombeo.



La construcción se ejecutó con: Cimientos de hormigón armado, paredes de ladrillos cerámicos, revoques, techos de chapa, carpinterías de aluminio, rejas de perfiles de hierro, pisos y revestimientos cerámicos, artefactos sanitarios, mesadas y griferías, cielorrasos interiores de placas de yeso y exteriores de pvc, instalación eléctrica y de agua. Instalación de matafuegos, luces de emergencia, detectores de humo, central de incendios, detectores de gas, además de veredas exteriores.



El Ministerio de Salud Pública dispuso del siguiente equipamiento para su correcto funcionamiento: Equipo de Rayos; Digitalizador, Sillón odontológico, Carro de paro, Camilla obstétrica, Ultrasonido fetal, 2 Fotósforo, Luces de emergencias, Estufa de esterilización, Caloventores, Muebles de oficina, Sillas de ruedas, Camas ortopédicas, Oxímetro de pulso, Tensiómetros, Bolsas de ambulancias, Computadoras completas, Electrocardiografo, Otoscopio, Porta sueros, Camilla de transporte, Balanza para adulto y pediátrica, Camillas, Lavarropas, Cocina, Heladeras con una inversión de $ 8.773.827.





Inauguración del cajero automático



Pasadas las 17 de la tarde en la Isla Apipé, el Gobernador Gustavo Valdés, junto a su comitiva dejó inaugurado un Cajero Automático, ubicado por Calle 7 en inmediaciones a la Comuna, para facilitar las extracciones de dinero y otros trámites a los ciudadanos.





Valdés: “Estamos haciendo patria”



Al tomar la palabra, el Gobernador resaltó “la mirada social” del Banco de Corrientes que motivó la inversión para instalar en la Isla Apipé este cajero automático ubicado al lado de la sede del Municipio. Valdés remarcó la importancia del mismo para evitar los costos en tiempo y dinero para los isleños el tener que trasladarse hasta la ciudad de Ituzaingó para para obtener billetes, incluidas las personas beneficiarias de planes sociales. “Esto les va a dar mayor dignidad y facilidad”, sostuvo.



“Es importante que la Isla Apipé crezca”, afirmó luego, considerando que para ello “es fundamental poder dar este paso” y relató las dificultades que se debieron sortear para concretarlo, entre las que mencionó diversas autorizaciones.



En este contexto, Valdés consideró también necesario este tipo de infraestructura para “mostrar a Apipé como un destino turístico” para “hacer que la isla pueda vivir del turismo receptivo”. De esta forma, el mandatario sostuvo que “estamos haciendo patria, defendiendo nuestra soberanía, del país y la provincia”.



Al quedar inaugurado el nuevo Cajero del Banco de Corrientes, la vicepresidente de la entidad crediticia, contadora Laura Sprovieri se dirigió a los presentes resaltando “la importancia de la decisión del gobernador Gustavo Valdés de instalar un Cajero Automático en la Isla Apipé y eso nos motivó a seguir ese camino”.



Recordó que “desde el Banco de Corrientes trajimos primero a través de la balsa la banca móvil y fue muy emocionante también”. Y al destacar el flamante cajero señaló que “no es uno más dentro de los 300 cajeros que posee la provincia de Corrientes y gracias a la impronta que tiene el gobernador Valdés estamos hoy en el año 2021 siendo la segunda provincia del país en la instalación de cajeros automáticos”.



Por último resaltó que “el Banco de Corrientes tiene hoy en su parque de cajeros automáticos el 78% de los cajeros de toda la provincia siempre en los lineamientos que el gobernador nos impone que comprende desarrollo, modernización e inclusión”.



Seguidamente, se expresó el viceintendente de la Isla Apipé, Gustavo Figueredo, e indicó que "este cajero es sumamente importante para la Isla, sobre todo para los abuelitos y gente con discapacidad que ya no tiene que movilizarse hasta Ituzaingó" y agregó que "es un beneficio enorme, y un reclamo histórico escuchado de muchos años".



Además, resaltó que "es un gran apoyo del Gobernador que nos dio todo este tiempo, enorme es la gratitud que tenemos con usted", y por último sostuvo que con este tipo de acciones "se nota que el Gobernador es un gran amigo de Ituzaingó, y seguramente su segunda opción es esta Isla".





Presencias



Estuvieron presentes junto al Gobernador, Gustavo Valdés; la intendente de Isla Apipé, Candelaria Vargas; el viceintendente, Gustavo Figueredo; el Ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo; ministros del Ejecutivo Provincial; el interventor del INVICO, Julio Veglia; director del Hospital, Hugo Martín Delbón; la vicepresidente de la entidad crediticia (BanCo), contadora Laura Sprovieri; personal del Hospital, y demás autoridades.