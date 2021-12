En Isla Apipé, Valdés cortó las cintas del Centro de Interpretación Mainumby

Miércoles, 29 de diciembre de 2021

Finalizando su visita a la Isla Apipé, el gobernador Gustavo Valdés dejó inaugurado el Centro de Interpretación Mainumby, un lugar donde los turistas podrán encontrarse con la historia, la cultura y la naturaleza del lugar.





El Gobierno provincial invierte fuertemente en la isla como destino turístico, creando nuevas atracciones y apoyando con créditos a privados que deseen invertir. "Las visitas a la provincia son cada vez más de mayor volumen y calidad, tenemos que apostar a un turismo receptivo", declaró el mandatario sin dejar de insistir sobre la soberanía de las aguas que rodean al archipiélago correntino.



Junto al gobernador Gustavo Valdés se encontraban presentes Candelaria Vargas intendente de la Isla Apipé; el viceintendente Gustavo Figueredo; el presidente del Comité Iberá Sergio Flinta; el ministro de Turismo, licenciado Sebastián Slobayen; concejales y demás autoridades provinciales y comunales.





Valdés: “Vivir del turismo”





Al iniciar sus conceptos sobre el Centro de Interpretación, Valdés señaló que es una obra realizada en conjunto entre la Provincia y el Municipio local “con una visión como lo estamos haciendo con todas las obras en materia de turismo a lo largo y a lo ancho de la provincia de Corrientes”.



“Vivir del turismo era una utopía y hoy vemos que después de tanto tiempo de insistir, de trabajar y de asociarnos, hoy podemos elaborar un plan que lo llevamos adelante con el Ministerio de Turismo de la Provincia y el Comité Iberá, pero también con los guías y los operadores turísticos”, señaló el Gobernador.





Producto de ello, sostuvo que “hoy vemos que Corrientes tiene cada vez más visitantes y calidad el turismo, nacional e internacional, y en la Isla Apipé pueden venir también”.





“Invertir en esta infraestructura donde vamos a proporcionar información y brindar asistencia al turismo”, consideró importante para que la actividad pueda desarrollarse, incluyendo también el otorgamiento de créditos para que los operadores puedan recuperarse del golpe económico que les significó la pandemia.





En este contexto, Valdés consideró que la promoción de la Laguna Cambá como Reserva Ecológica por Ley provincial en la Isla Apipé otorga 10 mil hectáreas “fundamentales” para el crecimiento turístico del lugar. “Tenemos que darle vida a ese parque que ya está creado”, acotó al respecto.





“Vamos a seguir invirtiendo en materia turística”, aseguró y comentó: “Queremos recuperar Puerto Tala para que le demos movilidad al sur de la isla y le demos otro dinamismo”. También valoró “el espíritu del apipeano” en favor de la recepción de turistas.





Reclamo de soberanía





Como lo hiciera en el acto previo de inauguración del nuevo hospital, Valdés en esta ocasión volvió a reclamar que la represa Yacyretá debe significar progreso para Apipé en la misma medida que lo hace río arriba con localidades misioneras y paraguayas, como así también la soberanía de las aguas que rodean a la isla correntina.





“Vamos a recoger el guante y vamos a seguir llevando ese reclamo a las autoridades nacionales para que pacíficamente a través de las autoridades de Cancillería se hagan las manifestaciones del caso”, expresó al respecto, asegurando que “no hay ningún protocolo que pueda hacer que nosotros renunciemos a la soberanía sobre las aguas de alrededor de Apipé y las islas que la componen”.



Y enfatizó: “Es también nuevamente un llamado de atención a las autoridades de la Entidad Binacional para que no miren a un costado, esta es una zona de aprovechamiento común y como dicen los tratados internacionales, donde ningún ciudadano de la Isla Apipé tiene que sentirse amedrentado, y los recursos ícticos de acá enfrente son de todos los argentinos y paraguayos, pero son de zona común, porque ese es el compromiso que suscribieron ambos gobiernos. Lo que estamos pidiendo es simplemente que se respete lo suscripto, para beneficio de todos”.



Así fue que “apostando al desarrollo y a la paz de ambos países”, Valdés pidió “levantar las copas este fin de año por este 2022 con un futuro venturoso”.





Ministro de Turismo





Al respecto, el ministro de Turismo de la Provincia, Sebastián Slobayen, sostuvo que “es relevante una inversión de este tipo, es revalidar al Turismo como política de Estado y como sector de futuro”.





Acerca de la visión con la que se viene trabajando el Ministro agregó los siguientes datos que consideró “fundamentales”, como el de “trabajar en un plan de desarrollo que permite pensar en una Apipé turístico de acá a 15 años, siendo una convicción del Gobierno provincial para que se generen oportunidades para todos”.





En este contexto, Slobayen destacó a Apipé por sus recursos históricos, naturales, y apuntó que “es importante revalidar nuestra soberanía y hacerle frente a estas aguas que nos rodean, y a dos espacios que se complementan con Apipé, como lo son el recorrido de Yaciretá e Ituzaingó, uno de los grandes polos turísticos de la provincia”.





Asimismo, Slobayen resaltó que está trabajando con diferentes entidades turísticas, guías, y asociaciones que son apoyadas por el Gobierno mediante equipamientos, cursos, y todo lo relacionado a mejorar sus infraestructuras de servicios.







Presidente del Comité Iberá





En el marco de la inauguración del Centro Mainumby de la Isla Apipé, el presidente del Comité Iberá y senador Sergio Flinta se refirió a la importancia de este Centro de Informes Turísticos y centro de interpretación “acompañando la decisión de nuestro gobernador Gustavo Valdés de convertir a la Isla Apipé en un destino turístico”.





Indicó que “la experiencia que tenemos, que hemos trabajado de esta manera nos permite asegurar que esto es posible y significa un avance importante para los pueblos que circundan la naturaleza y la cultura de nuestra provincia y la Isla Apipé precisamente cuenta con una naturaleza abundante y una cultura ancestral que le es propia”.





Recordó Flinta que “hace poco el señor gobernador promulgó la Ley de creación del parque provincial Apipé, de diez mil hectáreas que estamos integrando a un área protegida provincial, una más de las que ya tiene la provincia precisamente para convertirla en un destino”.





Afirmó que “ahora estamos elaborando un plan maestro de cómo abordarlo, seguramente lo comenzaremos el año que viene; tenemos que hacer las mensuras correspondientes, los alambrados del predio, dotarlos de los servicios e infraestructuras turísticas y también cultural para que puedan ser utilizados con accesos públicos por parte de los guías y de los emprendedores que quieran empezar con esta actividad”.





Aseguró que “Apipé tiene una ventaja adicional, es una isla, una isla particular, está rodeada de aguas paraguayas y eso para el gobierno provincial es un desafío especial y estar presentes y de aquí en más trabajando de esta manera es también ratificar el desafío de pertenencia que tiene Corrientes con Apipé y con sus ciudadanos, con los apipeanos, con su naturaleza y sus costumbres”.





En ese sentido dijo que “estamos trabajando fuerte y nos precede y acompaña el éxito que está teniendo Corrientes con Iberá que este año recibió 60 mil turistas de todas las nacionalidades y eso es realmente importante para Corrientes porque generó una economía donde no lo había y eso es lo que queremos hacer con Apipé. Esas son las instrucciones del gobernador y es la decisión que se ha tomado; por eso esta inauguración de hoy es el primer eslabón; un Centro de Interpretación, un centro de informes para que el turista venga, conozca lo que es la Isla, lo que se puede hacer, conozca de su naturaleza y su cultura; queda mucho por hacer pero esto es un proceso que lo vamos a hacer juntos; indefectiblemente la comunidad local tiene que estar comprometida por eso venimos conversando con las autoridades locales y vamos a estar presentes a partir del mes de enero y febrero para traer la propuesta de capacitación de nuestros emprendedores y la Asociación de Guía local y hemos llegado a este momento que costó pero lo hemos logrado” finalizó el senador Flinta.





Palabras del Viceintendente





Por otra parte, el viceintendente de la Isla Apipé, Gustavo Figueredo, puso de relieve que “desde que el Gobernador fue ministro tenemos una labor importante, me comentó que escribió un libro con respecto a los brazos que cruzaban los canales San José Mí del Río Paraná, y en el año 92 las aguas pasaron a jurisdicción de la armada paraguaya, retiraron nuestras fuerzas de Prefectura, hoy es tierra de nadie, están avasallando nuestros recursos naturales, nos hacen un atropello en todos los sentidos”.



“Si tenemos que ir a Nación a plantar banderas lo vamos a hacer”, subrayó el viceintendente y por último agradeció y resaltó el trabajo del Gobernador en este punto.





La obra





El Centro de Interpretación Mainumby será un lugar de encuentro entre la historia, cultura y naturaleza de la Isla Apipé Grande vinculada al sistema Iberá con una interpretación contemporánea que facilita la sensibilización del público, el entusiasmo y compromiso hacia la preservación de los recursos de la Isla.





El lugar está organizado en áreas temáticas y espacios de interacción con el público, conformado por la Sala de recepción: Ecosistema isleño + Iberá (conciencia ambiental; la Sala principal: Patrimonio histórico e inmaterial; y espacios exteriores vinculados al entorno.





El proyecto surgió por iniciativa del Comité Iberá, a partir del Plan Iberá II, se complementa con una oficina de informes anexa. La obra representa una inversión del Gobierno Provincial superior a los $ 25.000.000.