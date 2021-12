Anunciaron la reapertura de los pasos fronterizos con Brasil y Uruguay

Viernes, 10 de diciembre de 2021

Así lo confirmó la titular de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), Florencia Carignano. Brasil reabrirá las fronteras terrestres con la Argentina y otros países a partir de este sábado.



La titular de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), Florencia Carignano, anunció que en las próximas horas estarán habilitados los pasos fronterizos que conectan al país con la República Oriental del Uruguay, mientras Brasil reabrirá las fronteras terrestres con la Argentina y otros países a partir de este sábado.



Carignano informó la inminente rehabilitación de los pasos fronterizos con Uruguay a través de Gualeguaychú-Fray Bentos y Colón-Paysandú, que se sumarán a de Concordia- Salto, que ya estaba restablecido.



"Después de tanto esfuerzo y espera podemos anunciar que en los próximos días se abrirán los pasos fronterizos terrestres con Uruguay que aún permanecían cerrados. Si todo sale bien, mañana o el lunes estarán habilitados Gualeguaychú y Colón que, junto con Salto-Paysandú, dejarán en pleno funcionamiento todos los pasos que nos conectan con Uruguay", precisó Carignano en un comunicado.



La funcionaria nacional recordó además que los requisitos para el ingreso de argentinos a Uruguay son un test PCR negativo y el esquema de vacunación completo, lo que permitirá ser eximidos de la cuarentena.



Por el contrario, si la persona no tiene la vacunación completa tiene que hacer cuarentena, pero de todas formas se debe hacer el test PCR negativo y adjuntarlo a la declaración jurada, apuntó la funcionaria.



Carignano destacó también las gestiones realizadas por el Gobierno nacional, a través de la Cancillería, que concluyeron en la reapertura, a partir del 11 de diciembre, de los pasos terrestres de Brasil con la Argentina, indica el comunicado dado a conocer esta tarde por la DNM.





Hasta este momento, la Argentina permitía el ingreso vía terrestre de ciudadanos brasileños, aunque los pasos a ese país no estaban abiertos para los argentinos que ahora, para poder ingresar, deberán presentar una prueba de antígenos de no más de 24 horas o un test PCR negativo de coronavirus realizado 72 horas antes del inicio de viaje y esquema de vacunación completo.



La directora de Migraciones recomendó también consultar en la página oficial del organismo, donde figuran actualizados los requisitos de ingreso a cada uno de los países, una declaración jurada online y los requisitos para reingresar a la Argentina.



La habilitación del ingreso vía terrestre de argentinos a Brasil había sido anticipada esta mañana por el embajador argentino en Brasilia, Daniel Scioli.



"Buenas noticias! Tal como lo había anticipado, vuelven a abrir las fronteras terrestres para que argentinos y argentinas puedan ingresar a Brasil", publicó Scioli en su cuenta de Twitter.



El embajador recordó que "para el ingreso aéreo, la vacunación sólo es requerida para exceptuarse de la cuarentena. Para el ingreso terrestre, la vacunación es siempre exigida. Se exceptúa a residentes de ciudades gemelas o se requiere permiso especial. El test puede ser Antígenos o PCR".



Asimismo, precisó que el ingreso está permitido desde el sábado 11 de diciembre.



Por su parte, en rueda de prensa en Casa de Gobierno, la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, había explicado que "se está avanzando paso por paso" con la reapertura de los pasos fronterizos terrestres, ya que "hay que resolver algunos casos particulares".



La portavoz adelantó, en tanto, que con Uruguay "se resolvieron las diferencias y ya está a la firma la resolución para levantar todos los pasos fronterizos con ese país", como finalmente ocurrió, y señaló "está sucediendo lo mismo con todos los países de Sudamérica".



"Es un trámite complejo porque se deben tener consensos con el otro país y muchas veces eso se demora. Hoy se puede decir que se avanzó mucho con el tema de los pasos fronterizos Brasil y Uruguay y continuaremos así con el resto de los pasos", subrayó.



La resolución del Gobierno brasileño, publicada en el Diario Oficial de la Unión, involucra también a una cuarentena de cinco días a quienes lleguen al país por cualquier medio sin comprobante de vacunación.



La nueva resolución del Ejecutivo deja sin efecto una anterior que apenas permitía el tránsito terrestre por la frontera paraguaya para poder ingresar a Brasil.



Podrán ingresar por vía terrestre sin comprobante de vacunación los que deban dirigirse a un aeropuerto o tengan autorización especial y quienes ingresen desde la frontera con Paraguay, según la resolución.



Están exceptuados de comprobación de PCR o certificado de vacunación los residentes en las llamadas ciudades gemelas de frontera.