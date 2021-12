Hidrovía: Corrientes pide extender el área de concesión Viernes, 03 de diciembre de 2021 El Ente Nacional de Control ya tiene presidente. Hasta ayer no se convocó a Corrientes. Uno de los pedidos es ampliar el canal troncal de dragado entre Ituzaingó y Confluencia.



El presidente Alberto Fernández designó ayer al actual intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, como presidente del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable. En Corrientes, esperan la participación de las Provincias en la elaboración de los pliegos para la concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay. Uno de los pedidos es que se incorpore al canal troncal de dragado el tramo Confluencia-Ituzaingó.



El bonaerense asume el control de la administración de la vía navegable, mientras el ente avanza en el armado de los pliegos para una nueva licitación de largo plazo para los trabajos de dragado y balizamiento en la hidrovía, según informó la Presidencia a través de un comunicado. De acuerdo con la información oficial, el organismo, que tiene sede en Rosario, está conformado por representantes de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe.



"Aún no se generó una reunión del ente de control. Actualmente están en los estudios preliminares para la metodología que se utilizará en los estudios de impacto ambiental", informó el delegado por Corrientes en el organismo y director de Transporte Fluvial y Puertos de la Provincia, Adolfo Escobar Damus.



No obstante, indicó que actualmente están trabajando "en los intereses de la Provincia, en función de las zonas ribereñas que eventualmente se ven afectadas al dragado de la hidrovía", específicamente en el área que aborda Corrientes. Sin embargo, convocatoria formal del ente "no hubo", reiteró.



"Hasta ahora, el federalismo que busca el Gobierno nacional está reflejado en la parte documental, no así en lo real", expresó el funcionario provincial. Por el momento, la concesión está en manos del Estado nacional a través de AGP y, según evaluó el representante correntino, la etapa de elaboración de los pliegos podría extenderse por un año. "El tiempo que dure eso, estimo será el que dure la parte preparatoria de la concesión final", manifestó.



Uno de los aspectos centrales que esperan abordar es la extensión del área de concesión de los trabajos centrales de dragado de la hidrovía. "Desde la Provincia estamos trabajando en la incorporación dentro del canal troncal del dragado el tramo Ituzaingó-Confluencia", explicó Escobar Damus.



"Es de público conocimiento que el puerto de Ituzaingó es importante para la zona y la región. Le damos importancia que ese tramo desde el exclusado de la represa de Yacyretá hasta Confluencia sea mantenido con dragado", manifestó. Esto podría abaratar los costos en la salida de producción regional. "No solo nos interesa a nosotros como Provincia, sino también a una zona de Paraguay, de Misiones", indicó.



Explicó que el gobernador Gustavo Valdés estará a cargo de formalizar el pedido, aunque, por el momento se desconoce a través de qué instrumento. De igual modo se pronunció el diputado nacional electo Manuel Aguirre. "Se está trabajando con el gobernador", indicó el legislador a República de Corrientes.



Señaló que existen asimetrías por razones de administración, ya que "las 8 provincias reciben el 49 % de los ingresos a través de la hidrovía" y la Nación, "el 51 %".