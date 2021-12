Vizzotti anticipó que el pase sanitario "va a estar la próxima semana"

Viernes, 03 de diciembre de 2021

La ministra de Salud explicó que su implementación está siendo acordada en un trabajo conjunto con las áreas de Deportes, Turismo, Cultura y las jurisdicciones provinciales. El pase busca "poner en relevancia lo que significa completar los esquemas de vacunación", destacó.







La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anticipó que el pase sanitario que procura seguir incentivando la vacunación contra el coronavirus "va a estar seguramente la próxima semana" y explicó que su implementación está siendo acordada en un trabajo conjunto con las áreas de Deportes, Turismo, Cultura y las jurisdicciones provinciales.



En una conferencia de prensa que brindó en la capital santafesina junto a su par provincial, Sonia Martorano, Vizzotti dijo que el pase sanitario se está definiendo "con el trabajo que estamos haciendo con Deportes, con Turismo, con Cultura, y con las jurisdicciones" en el marco del Consejo Federal de Salud (Cofesa).



La funcionaria, que llegó a Santa Fe para visitar el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Emilio Coni, que cumple este jueves 60 años, remarcó que "el pasaporte sanitario lo que busca es que nos cuidemos entre todos, poner en relevancia lo que significa completar los esquemas de vacunación".



En ese sentido, dijo que "no hay una resistencia a vacunarse en la mayoría de la sociedad, sino que luego de haber pasado la segunda ola y la percepción de riesgo tan alta, hay algunas personas que no priorizaron vacunarse y esta estrategia es para estimular la vacunación".



Indicó que "tenemos la franja de edad de entre 18 y 39 años que ha perdido los turnos de la segunda dosis, y eso es seguramente porque perciben que tienen menos riesgo y porque la situación epidemiológica es muy favorable".



De todas formas, dijo que "el mensaje para esa franja etaria es que es clave recibir la segunda dosis, reforzar la inmunidad para que en el momento en que aumente la circulación viral estemos todos lo más inmunes posible".



Resaltó que "estamos en un momento relevante porque tenemos la película de lo que está pasando en el hemisferio norte, tenemos la emergencia de una nueva variante", aunque señaló que el país transita "un momento epidemiológico favorable y de mucho optimismo".



“El momento es de accionar Nación, provincias, los municipios, los medios de comunicación y la sociedad, para ejercer su derecho a vacunarse y entre cada una de las áreas minimizar el riesgo de aumento de casos y hospitalizaciones", completó.



Por otra parte, elogió el rol del Instituto que tuvo “siempre en la investigación y la epidemiología” y sostuvo que durante la pandemia “ha reafirmado” ese papel.



"En el Coni, desde el inicio de la gestión, hubo un aumento de la inversión de más de 4.000%", subrayó.



Por su parte, la ministra Martorano explicó que su jurisdicción espera "la regulación nacional", pero anticipó que "claramente la provincia de Santa Fe va a adherir" al pase sanitario.



"Inicialmente va a ser para aquellos megaeventos, tanto abiertos como cerrados, y no tiene nada de restrictivo. Estos pases sanitarios son habilitantes. Hoy tenemos 100% de aforo, canchas, recitales, y la manera de tener todo esto es el pase sanitario", evaluó.



En ese sentido, dijo que "tenemos que verlo como algo que nos va a permitir continuar con esta actividad recreativa, cultural, y por qué no económica también".



Informó que el distrito tiene "el 74,2% de la población general con esquema completo, con las dos dosis, pero no es nuestro techo, estamos en pleno operativo".



"Es interesante destacar que la franja de 3 a 11 años ha adherido muy bien y ya el 70% está vacunado, así como el 84% del grupo de 12 a 17 años", agregó.



Visita



Tras la conferencia de prensa, la ministra visitó el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), el vacunatorio de La esquina encendida, y un centro de salud, donde entregó el botiquín del Plan Remediar número 4 millones.



"Entregar el botiquín Remediar número 4 millones tiene para nosotros una importancia grande", dijo Vizzotti, quien reseñó que "cuando se inició el plan con el ministro de entonces, Ginés González García", que tuvo "esa mirada de favorecer el acceso de la población a medicamentos esenciales".



"En este momento (llega) a más de 8.100 centros de salud, con medicamentos importantes para el primer nivel de atención y luego ampliándolo a salud sexual y trabajando fuerte para incorporar salud mental", añadió.



Vizzotti señaló que "el trabajo de la provincia de Santa Fe, el inmenso avance de la campaña de vacunación con el esquema completo en más del 70% de la población, que se ve en niños y en adolescentes".