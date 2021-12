Gaucho Gil: vence el plazo para terminar de desalojar los puestos de la banquina Jueves, 02 de diciembre de 2021 La Justicia Federal ya notificó que si de manera voluntaria no se completa hoy la liberación de la vera de la ruta 123, lo hará la Gendarmería y se iniciarían acciones penales por desobediencia.



Completar la reubicación de los puesteros emplazados a la vera de la ruta nacional 123, donde está el santuario mercedeño del Gauchito Gil, es parte de un proceso integral en el que intervienen diferentes organismos de los Estados nacional, provincial y municipal.



Si bien 41 locales están adheridos a la relocalización, existen aproximadamente 17 que acudieron a la vía judicial porque alegan que necesitan quedarse ahí hasta el 8 de enero de 2022. Sin embargo, desde la Justicia Federal recordaron que el plan de dejar la banquina ya fue acordado.



El sábado 27 de noviembre, personal de la Gendarmería Nacional notificó a cada uno de los propietarios de locales que aún permanecen en un área que pertenece a Vialidad Nacional. En esa oportunidad, los puesteros escucharon la cédula judicial correspondiente, pero no firmaron porque alegaron que estaban aguardando una resolución del planteo que realizaron ante la Cámara de Apelaciones.



"Ellos quieren que los dejen trabajar en esa área y también a los que están dentro de una parte que no es banquina, sino que está dentro del centro recreativo", insistió ayer el dueño de uno de los puestos.



No obstante, el Juzgado Federal de Paso de los Libres ya les notificó lo acordado tiempo atrás en las audiencias de conciliación: liberar la banquina. Y en este sentido, a partir del último sábado, comenzó a correr el plazo máximo de 96 horas. Cumplido ese período, señaló que pediría ayuda a la Gendarmería para completar el tramo final de lo que considera el uso irregular de un área que es parte de la carretera nacional.