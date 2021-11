La ANMAT prohibió una serie de alimentos veganos Martes, 23 de noviembre de 2021 La medida es porque no tienen registros de establecimiento y de producto y por lo tanto son ilegales.



A través de la Disposición Nº 8607/2021 la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) estableció la prohibición de la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional de una serie de alimentos por carecer de registros de establecimiento y de producto, y en consecuencia ser ilegales.



Se trata de los siguientes alimentos de la marca Alma Vegan: "Pasta untable a base de sésamo integral tostado saborizado con ajo, Pasta de Sésamo - Tahini”, “Alimento a base de melaza de caña y jarabe de maíz de alta fructosa- Producto Premium- Sustituto de Miel” y “Sustituto de queso rallado ahumado".



A partir de una notificación realizada por el Departamento Provincial de Bromatología de la provincia de Chubut en relación a la comercialización de los productos “que no cumplirían con la normativa alimentaria vigente” se inició una investigación .



Se estableció que los productos no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos y que a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo de productos ilegales, el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL recomienda “prohibir la comercialización en todo el territorio nacional de los citados alimentos”.