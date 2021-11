La construcción del nuevo “Mercado Ex Vía” avanza dentro de lo previsto Martes, 23 de noviembre de 2021 El Gobierno Provincial, dentro de los plazos previstos de obra, avanza en la primera etapa de construcción del nuevo “Mercado Ex Vía”, situado en el mismo predio donde se emplazaba el anterior edificio destruido íntegramente por un incendio a fines del 2018.



Fue el propio gobernador Gustavo Valdés quien dispuso construir a nuevo este paseo de compras, ubicado en la calle Lisandro Segovia entre las calles Dr. R Carrillo (Ex Vía) y Lavalle, en el ba­rrio San Mar­tín de la ciudad de Corrientes, para brindar una solución concreta y definitiva a las 88 familias que vivían del comercio en ese lugar.



Los trabajos comenzaron con el retiro de cubiertas, desarmado de estructuras metálicas y la demolición de vigas, columnas, bases de hormigón y mamposterías, tareas que debieron realizarse en forma manual para reducir al mínimo el riesgo de derrumbes y afectación de la estructura edilicia contigua del Mercado de productos frescos.



Retirado todo el producido de estas tareas, en la actualidad se emprenden excavaciones para fundaciones y se procede al armado de las estructuras de hierro fundacionales, encarándose en algunos sectores ya, el colado de hormigón en zapatas y columnas.



La obra es supervisada por la Coordinación de Proyectos del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, cartera que conduce Claudio Polich.



Finalizadas las cargas de las estructuras fundacionales, se encarará la construcción de capas aisladoras verticales y horizontales y la mampostería exterior de bloques de cemento, símil Piedra, así como el techado de toda la estructura con chapas galvanizadas onduladas y sus correspondientes aislaciones, canaletas y bajadas pluviales.



El proyecto General



Este consiste en la construcción de un nuevo galpón de dos plantas, una superficie cercana a los 1.640m2, que albergará a los 88 puesteros, relevados por el municipio y que forman parte del Paseo de Compras originario.



En la planta baja se prevé la ubicación de 44 puestos y en la planta alta los otros restantes, con áreas de sanitarios y una oficina de administración.