Fin de semana XXL: por qué es feriado el 20 y 22 de noviembre

Viernes, 19 de noviembre de 2021

El próximo feriado que marca el calendario es con motivo del Día de la Soberanía Nacional. Como cae sábado y es inamovible, se sumó el lunes 22 un feriado con fines turísticos.



Este fin de semana será largo en Argentina. La fecha corresponde al Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora este sábado 20 de noviembre. Sin embargo, por decisión del Gobierno se lo trasladó al lunes siguiente para fomentar el turismo. En diciembre habrá dos feriados el 8 y 25.



El Día de la Soberanía Nacional es uno de los feriados inamovibles que tiene calendario argentino. Ese día se conmemora la batalla de la Vuelta de Obligado, que tuvo lugar un 20 de noviembre de 1845.



Como este 2021 el 20 de noviembre cae un sábado, se dispuso que el lunes 22 se declare como feriado con fines turísticos para generar un fin de semana largo de sábado 20, domingo 21 y lunes 22.



Es importante recordar que durante los días feriados los empleados no tienen la obligación de trabajar por lo cual si lo hacen, se les debe abonar jornada doble, es decir un 100% más que un día normal. A su vez, cuando un día feriado tradicional no se trabaja, éste se abona a los empleados como si fuera una jornada simple (aunque no hayan concurrido a la oficina o realizado tareas ese día).



Los feriados que quedan en 2021 en Argentina



Miércoles 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.



Día de la Soberanía Nacional: ¿qué se celebra el 20 de noviembre?



El Día de la Soberanía Nacional conmemora la fecha de la batalla de la Vuelta de Obligado, un 20 de noviembre de 1845. En esa fecha, la Confederación Argentina, liderada por Juan Manuel de Rosas se enfrentó sobre las costas del Río Paraná contra la marina anglo-francesa que buscaba desafiar su soberanía sobre esas aguas.



Aunque el resultado de la batalla fue favorable a los extranjeros, sus objetivos en la región no progresaron, y por eso Vuelta de Obligado es recordada como una gesta en favor de la soberanía. En septiembre de 1974, la Ley 20.770 lo hizo oficial, declarando a la fecha como el Día de la Soberanía Nacional.