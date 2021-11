Dos años de acompañamiento integral a las víctimas de violencia de género

Martes, 16 de noviembre de 2021

El Centro de Atención Jurídica Integral a Víctimas de Violencia de Género que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia reveló que, en dos años, llevó a tribunales 540 denuncias de ataque a mujeres, además de brindar contención emocional, psicológica y social a quienes sufren este flagelo.





En Corrientes el 58% de los ataques por violencia de género son perpetrados por las ex parejas de las víctimas y más del 30% de las agresiones ocurren puertas adentro de los hogares. Los datos surgen del registro, que durante dos años de tarea, elaboró el Centro de Atención Jurídica Integral a Víctimas de Violencia de Género.



El ministro de Justicia, Buenaventura Duarte destacó, al revelar las cifras, que el viernes 12 de noviembre se cumplieron dos años del acuerdo firmado entre el Gobernador de la Provincia Gustavo Valdés, el Presidente del Superior Tribunal de Justicia y el Ministerio de Justicia de la Provincia para el trabajo coordinado en lucha para prevenir, sancionar erradicar este flagelo.



Asimismo, el ministro recordó que para mejorar la asistencia se firmaron convenios con numerosos municipios, para implementar acciones de prevención y formación en perspectiva de género a funcionarios y agentes comunales para mejorar el abordaje y contención de la problemática en toda la provincia.



Cabe consignar que los resultados difundidos son la sumatoria de las denuncias hechas ante la entidad creada por el gobierno de la provincia de Corrientes hace dos años y no son todos los casos registrados en la provincia a través de otras instituciones como las Comisarias de la mujer o fiscalías y juzgados.



La estadística es elaborada por el equipo multidisciplinario que dirige la doctora Daniela Andraus Mateo, titular del Centro de Atención jurídica Integral a las Víctimas de Violencia de Género, y corresponde a los casos que fueron llevados ante esas oficinas, que se ubican en la esquina de La Rioja y Bolívar.



Esos números también revelan que se reciben un promedio de 20 denuncias mensuales, tomadas por los equipos que brindan contención psicológica y acompañamiento jurídico a las víctimas que deciden avanzar al plano judicial.



Respecto a las denuncias que alcanzaron estado judicial, es decir que son tramitados ante fiscalías y juzgados correccionales, suman 540; de las cuales 128 fueron instrumentados desde el inicio de la pandemia.



Riesgo puertas adentro



Si bien es contundente el hecho que el 58% de los ataques denunciados fueron perpetrados por ex parejas violentas, el otro alto porcentaje ocurre puertas adentro, ya que un preocupante 22,41% de las agresiones tienen como victimarios a parejas convivientes, el 8,52% por familiares directos.



Es decir que más del 30% de los ataques contra las ocurren en seno interno de los hogares, de acuerdo con los datos revelados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.



La revisión de datos también expone que el 9,87% de los agresores son de fuera del entorno familiar y un 3,33% perpetrado por las parejas no convivientes.



Asistencia integral



Dichas cifras y hechos se hacen visibles a través de las denuncias que son recibidas en el Centro de Atención Jurídica Integral a las Víctimas de Género, donde 540 fueron llevadas a los tribunales que siguen el trámite pertinente.



Tobilleras de protección



En materia de contención y asistencia también se informó que desde el mes de junio del año pasado se colocaron 43 dispositivos duales de detección de proximidad con geolocalización referenciada, es decir una tobillera con GPS. El pertinente dispositivo digital sirve para informar a los servicios de emergencia si el agresor se aproxima a la victima y poder contar con la intervención policial pertinente para prevenir las agresiones.



La doctora Andraus informó además que el uso de dispositivos duales visibilizó, en los últimos tiempos, un elevado porcentaje de violación de la medida cautelar por parte de las víctimas por lo que el centro duplicó el esfuerzo en la asistencia y acompañamiento a las mujeres que los utilizan para evitar las consecuencias de la violencia ejercida a lo largo del tiempo por parejas convivientes y no convivientes.



Esta particular situación fue comunicada al Ministerio de Justicia de la Nación a fin de compartir las experiencias y políticas de acción llevadas a cabo desde esta provincia.



Esta medida es parte de un programa de prevención que instrumenta el Gobierno de la provincia en coordinación con los Ministerios de Justicia y el de Seguridad, en cooperación con el sistema judicial.



Duarte destacó finalmente que “recopilar y analizar datos y números de estos casos, permitirá elaborar políticas integrales de prevención de todo tipo de violencia intrafamiliar, y posibilitar una mejor contención a las víctimas, un objetivo que desarrolla el Gobierno en todo el territorio provincial”.