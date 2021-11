Cardozo firmó un convenio que optimizará la asistencia de niños con problemas auditivos

Martes, 16 de noviembre de 2021

Fue con la Fundación FANDA, de Buenos Aires, institución que proveerá de audífonos a pacientes con hipoacusia, mientras que la Provincia se hará cargo de los estudios médicos y del seguimiento de esos pacientes. Estos audífonos permitirán que los niños comiencen con la estimulación auditiva.





El ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo, firmó hoy un convenio con la presidenta de la Fundación de Ayuda al Niño con Discapacidad Auditiva (FANDA), Luisa Romano, a través del cual esa institución proveerá de audífonos a niños correntinos con problemas auditivos y la Provincia se hará cargo de los estudios y el seguimiento de esos pacientes. Esto, optimizará el trabajo que se lleva adelante por el Programa Provincial de Hipoacusia, permitiendo una asistencia auditiva temprana.



Corrientes es la primera provincia argentina en firmar este convenio con FANDA. En este contexto, Cardozo agradeció a la Fundación FANDA y destacó el trabajo de Jorge Iglesias y de Zulema Soria con el Instituto Integral.



“Fanda comenzó su trabajo hace más de 30 años con el objetivo de ayudar a los niños con discapacidad auditiva sin recursos económicos y que no puedan acceder al equipamiento auditivo y esto surge para poder equipar rápidamente a esos niños. La fundación cuenta con un banco de audífonos”, dijo la presidenta de FANDA, Luisa Romano.



Por su parte, la directora general de Salud Materno Infanto Juvenil de la Provincia, Adela Saade, explicó: “Esta fundación provee de audífonos unilaterales o bilaterales a los niños para poder iniciar su reeducación auditiva”.



Por otra parte, dijo que Salud Pública “está equipando los consultorios para la detección de la Hipoacusia de las maternidades de la capital y sumando personal. El objetivo, al detectarse una irregularidad auditiva, es iniciar los más tempranamente posible esta reeducación de poder hacer que niño vuelva a escuchar”.



“En el marco de este convenio, la Provincia se hace cargo de todos los estudios y la fundación entrega los audífonos y las evaluaciones y el seguimiento se hacen a través del instituto integral, a cargo de Zulema Soria”, agregó.



Por su parte, el jefe del Programa Provincial de Detección Precoz de la Hipoacusia, Jorge Iglesias, dijo: “Con la firma de este convenio, hoy la fundación entregó audífonos a 18 niños, en una primera instancia, pero después vamos seguir con otras entregas en comodato de audífonos a pacientes que se encuentren dentro del programa.



Remarcó que “de esta manera los niños correntinos tendrían la posibilidad de tener su audífono de forma temprana hasta que se hagan todos los trámites administrativos para que puedan estar incluidos dentro del programa”.



Explicó que “el requisito es que el paciente esté incluido en el programa y que no tenga ninguna cobertura social. Cuando se detecta la hipoacusia que requiera del uso de audífonos, hay dos etapas: la primera es el Certificado de Discapacidad y la segunda, la pensión no contributiva. Son dos requisitos para estar incluidos en el sistema de salud integral nacional que demoran un año y medio y si nosotros tenemos un paciente un año y medio o seis meses sin estimulación auditiva, detectada la hipoacusia, estamos en un problema, por eso la entrega de audífonos es muy importante”.