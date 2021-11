Ortega entregó premios a ganadores del Teko 3.0 Lunes, 15 de noviembre de 2021 Esta propuesta inclusiva y participativa del Gobierno Provincial suma cada vez más adeptos en el mundo de los deportes electrónicos. En esta oportunidad fueron premiados los mejores en Class Royal, CS Go por equipos y FIFA 21. En un acto desarrollado en el Salón Verde de Casa de Gobierno, el ministro de Coordinación y Planificación, Horacio Ortega, encabezó la entrega de premios a ganadores y destacados del programa Teko 3.0, correspondientes al Concurso de deportes virtuales en las modalidades Class Royal, CS Go por equipos y FIFA 21.



Este programa lo despliega la Provincia, a través de la Subsecretaría General de la Gobernación y tiene como objetivo promover la competencia, la educación y el desarrollo social mediante la incursión de una propuesta de juegos electrónicos. Así, gran cantidad de correntinos mostraron sus destrezas digitales compitiendo en equipos y de forma individual.



“Esta es una plataforma que vino para quedarse, para que ustedes puedan mostrar sus habilidades a través de las tecnologías digitales, que sea no solo un entretenimiento, sino una forma de interactuar entre los jóvenes”, expresó el ministro Horacio Ortega al momento de la premiación.



Ortega puso de manifiesto que se pretende que los mismos jóvenes, es decir, los verdaderos protagonistas del Concurso, “propongan las plataformas para jugar, para así seguir sumando adeptos a esta propuesta”.



Por su parte, el coordinador general del Programa, Mauricio Zacarías, agradeció en primer lugar la participación masiva y amplia de los jóvenes y todo el apoyo que reciben del Gobierno Provincial para hacer posible este Concurso de deportes virtuales.



Comentó además Zacarías que en las redes sociales del Teko 3.0 se cuenta con una plataforma y un link especial para que los jóvenes voten y propongan con que plataforma quieren jugar, teniendo en cuenta que “buscamos siempre seguir mejorando y avanzando en esta verdadera propuesta participativa e inclusiva”.



“Queremos que esto crezca cada vez más e invitamos a todos a participar”, concluyó afirmando Zacarías.



A su vez, los destacados de esta segunda edición del Teko 3.0, presentes en Casa de Gobierno, resaltaron la iniciativa que promueve la Provincia, subrayando la importancia de brindar plataformas de juegos electrónicos, lo que les permite incursionar el mundo virtual de los entretenimientos, que crece día a día.



Premiación



Premios Class Royal: Primer puesto: Nicolás Zurita (celular Xiaomi Redmi Note 10). Segundo puesto: Gamaliel Frutos (auricular Xiaomi mi airdots pro). Tercer puesto: Thiago González (reloj Xiaomi mi Smart band 5).



Premios CS Go por equipos: Primer puesto: Equipo Astralis Correntino (teclado Redragon Kumara y mouse Redragon). Segundo puesto: Equipo Doble Click Informática (mouse Hyper Surge y Pad mouse). Tercer puesto: Academy Team – Los Bananas: (auricular Redragon Pandora).



Premios FIFA 21: Primer puesto: Salvador Saettone (Playstation 4 con joystick). Segundo puesto: Santiago Disanti (Tablet Samnsungun A7). Tercer puesto: Liam Kennedy (auricular Redragon Pandora).