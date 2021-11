Nació un bebé con una cola de 12 cm y una bola en la punta Miércoles, 10 de noviembre de 2021 El extraño caso fue reportado por el Journal of Pediatric Surgery Case Reports; la cola era solo tejido, sin hueso, mientras que la bola estaba hecha de grasa.





Según el medio Fox News, el apéndice en una de sus nalgas con el que nació el bebé le fue extirpado con éxito por los médicos del Albert Sabin Children’s Hospital, en la ciudad de Fortaleza, Brasil.



La madre goza de buen estado de salud, la malformación de su bebé pudo deberse a que la mujer solía fumar 10 cigarrillos diarios durante el embarazo y tuvo una infección urinaria durante el primer trimestre de gestación.





Adicionalmente, el bebé nació prematuro, de tan solo 35 semanas, aunque fue parto natural.



Según los reportes de los médicos, solo se han presentado 40 de estos casos en los registros de la medicina.



El diario británico Mirror informa que en una ecografía previa al parto se observó que la cola no estaba ligada al sistema nervioso de la criatura, por lo cual los médicos estaban confiados en que una vez naciera se la removerían sin ningún peligro para la salud del recién nacido.



Por su parte, el Journal of Pediatric Surgery Case Reports señala que por su composición, se puede decir, médicamente, que se trata de una cola humana.