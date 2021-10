ANSES: calendario de pagos de noviembre 2021

Viernes, 15 de octubre de 2021

La agencia de gobierno confirmó el cronograma que se llevará adelante el próximo mes, para el otorgamiento de las prestaciones sociales.





La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pago de noviembre para jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). En este caso, habrá modificaciones por el feriado del Día de la Soberanía Nacional que cae sábado 20, pero se festejará el próximo lunes 22.



Sin un cuarto Ingreso Familiar de Emergencia, por el momento, y con los aumentos previstos para el penúltimo mes del año, los beneficiarios de la agencia de gobierno que lidera Fernanda Raverta ya podrán observar el día de cobro.





Por otra parte, ANSES confirmó un aumento doble de los montos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SAUF) correspondiente al complemento de octubre de este año para trabajadores en relación de dependencia, titulares de la prestación por desempleo y monotributistas de las categorías A, B, C y D.



El beneficio de refuerzo impactará en 2,1 millones de empleados registrados y a un total de 3.2 millones de niñas, niños y adolescentes, por lo que no será necesario realizar ningún trámite, ya que los montos se acreditarán de forma automática.



PNC de ANSES: calendario de cobro de noviembre

DNI finalizados en 0 y 1: lunes 1/11

DNI finalizados en 2 y 3: martes 2/11

DNI finalizados en 4 y 5: miércoles 3/11

DNI finalizados en 6 y 7: jueves 4/11

DNI finalizados en 8 y 9: viernes 5/11

Jubilaciones de ANSES: calendario de cobro de noviembre

Jubilaciones inferiores a $ 29.135:

DNI finalizados en 0: lunes 8/11

DNI finalizados en 1: martes 9/11

DNI finalizados en 2: miércoles 10/11

DNI finalizados en 3: jueves 11/11

DNI finalizados en 4: viernes 12/11

DNI finalizados en 5: lunes 15/11

DNI finalizados en 6: martes 16/11

DNI finalizados en 7: miércoles 17/11

DNI finalizados en 8: jueves 18/11

DNI finalizados en 9: jueves 18/11

Jubilaciones superiores a $ 29.135:

DNI finalizados en 0 y 1: viernes 19/11

DNI finalizados en 2 y 3: martes 23/11

DNI finalizados en 4 y 5: miércoles 24/11

DNI finalizados en 6 y 7: jueves 25/11

DNI finalizados en 8 y 9: viernes 26/11

AUH de ANSES: calendario de cobro de noviembre

DNI finalizados en 0: lunes 8/11

DNI finalizados en 1: martes 9/11

DNI finalizados en 2: miércoles 10/11

DNI finalizados en 3: jueves 11/11

DNI finalizados en 4: viernes 12/11

DNI finalizados en 5: lunes 15/11

DNI finalizados en 6: martes 16/11

DNI finalizados en 7: miércoles 17/11

DNI finalizados en 8: jueves 18/11

DNI finalizados en 9: jueves 18/11

SUAF de ANSES con aumento doble confirmado: cuándo cobro

El complemento mensual es de $5.063 por cada hijo para trabajadores con ingresos familiares hasta $78.454 y monotributistas A, B o C.



Complemento mensual de $3.415 por cada hijo para trabajadores con ingresos familiares entre $78.454,01 y $115.062 y monotributistas de la categoría D.



DNI terminados en 0: lunes 8/11

DNI terminados en 1: martes 9/11

DNI terminados en 2: miércoles 10/11

DNI terminados en 3: jueves 11/11

DNI terminados en 4: viernes 12/11

DNI terminados en 5: lunes 15/11

DNI terminados en 6: martes 16/11

DNI terminados en 7: miércoles 17/11

DNI terminados en 8: jueves 18/11

DNI terminados en 9: jueves 18/11