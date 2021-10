Otorgan $5.000 para que los jóvenes gasten en consumos culturales

Viernes, 15 de octubre de 2021

La iniciativa está destinada a una franja etaria comprendida entre los 18 y los 24 años, con el objetivo "permanente de reducir la brecha económica existente en el acceso a los bienes y servicios culturales" y consiste en el otorgamiento de $5.000 a cada beneficiario.





El gobierno nacional creó el Programa "Más Cultura Joven", destinado a una franja etaria comprendida entre los 18 y los 24 años, con el objetivo "permanente de reducir la brecha económica existente en el acceso a los bienes y servicios culturales" y que consiste en el otorgamiento de $5.000 a cada beneficiario.



El programa está dirigido a beneficiarios de todos los niveles del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) que funciona en la órbita del Ministerio de Educación de la Nación y a titulares de la Asignación Universal por Hijo/a (AUH), bajo cualquiera de sus modalidades admitidas.



Asimismo, se incluye a titulares de la Asignación Universal por Embarazo, y a beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez, siempre que posean entre 18 y 24 años de edad.



También se podrán inscribir aquellas personas que se encuentren fuera de la referida franja etaria y sean beneficiarios en alguna de las modalidades excepcionales del Progresar o tengan hijos menores a cargo en hogares monoparentales, personas trans, pueblos originarios, personas con discapacidad, personas refugiadas, entre otras condiciones), las que podrán participar en idénticos términos y condiciones.



Incluye a titulares de la Asignación Universal por Embarazo, y a beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez



La medida fue adoptada por resolución 1499 del ministro de Cultura, Tristán Bauer, publicada en el Boletín Oficial.



El programa otorga un monto de $5.000 a cada beneficiario/a, que podrá ser utilizado entre el 1° de noviembre de 2021 y el 30 de abril de 2022 en consumo de bienes y/o servicios culturales.



A tal efecto, se resolvió que a través del Banco de la Nación se emitirán tarjetas de carácter prepago con acreditación del monto antes referido, que podrán ser operadas de manera virtual por los beneficiarios/as a través de la aplicación virtual BNA+, o de manera física, a través del plástico emitido.



En este caso, se aclara que las tarjetas estarán provistas de todas las medidas de seguridad, calidad e inviolabilidad, inherentes a su utilización, adecuándose a las normas del Banco Central.





Para qué aplica el programa



Los beneficiarios podrán utilizar el crédito en salas de cine, teatros, espectáculos musicales, ferias y festivales, accesos y/o tickets en línea para museos, espacios, centros y/o circuitos o corredores culturales, librerías, disquerías, galerías y espacios asociados a las artes visuales, inscripción a cursos, seminarios talleres u otras instancias de formación ligadas a la cultura.



También para el pago de honorarios docentes para el aprendizaje de disciplinas artísticas y/o culturales.



La resolución dispone que no se requerirá la realización de gestión o de inscripción alguna por parte de aquellos comercios o prestadores de servicios y bienes culturales que se encuentren habilitados dentro de los rubros vinculados a esa actividad frente a las procesadoras de pago intervinientes.



La tarjeta del Pase, que brinda crédito y descuentos,tiene un monto de 4.000 pesos semestralespara que los jóvenes puedan disfrutar de la oferta cultural



En tanto, en la ciudad de Buenos Aires el programa Pase Cultural del ministerio de Cultura, creado en octubre de 2018 y renovado en septiembre pasado, busca incentivar el consumo cultural en jóvenes de entre 16 y 19 años.



La tarjeta del Pase, que brinda crédito y descuentos, tiene un monto de 4.000 pesos semestrales para que los jóvenes puedan disfrutar de la oferta cultural de la Ciudad y los circuitos comercial e independiente que forman parte de la canasta del Pase.





Las entidades adheridas son 131, entre ellas el club de libros Escape a Plutón, la editorial Abre Cultura, Qubit.TV, para la suscripción con descuento por tres meses, y la comiquería Hocus Pocus, ubicada en la comuna 4.



La web del programa pone a disposición una programación especial, como el ciclo de encuentros virtuales Pasá la Voz, y un concurso de cuentos y poesías, entre otros contenidos.



El catálogo con las propuestas del Pase cuenta con sus propias redes sociales @pasecultural y www.twitch.tv/pasecultural.