Cruz Roja y el Banco de Sangre se unen en una campaña

Jueves, 14 de octubre de 2021

Cruz Roja Argentina Filial Corrientes y el Banco de Sangre de Corrientes llevarán a cabo campañas de donación de sangre en 2 puntos de la ciudad. La finalidad será promover la donación voluntaria de sangre bajo el slogan “compartí vida, dona sangre”.



La primera colecta se realizará este sábado 16 de octubre de 8 a 12 horas en las instalaciones de Cruz Roja, ubicada sobre calle Bolívar 1219. Los interesados en sumarte a la iniciativa solidaria deberán acercarse a la Filial en el día y horario citado, acompañados de su DNI.

La segunda colecta tendrá lugar en el Centro Integral Cruz Roja Argentina del barrio Quinta Ferré, el viernes 22 de octubre de 8 a 12 horas.



Mariela Contreras, Presidente de Cruz Roja Argentina Filial Corrientes, dijo “con estas campañas buscamos promover la donación de sangre ya que no se puede fabricar, y por cada donante se pueden salvar hasta 4 vidas.” Además agregó “junto al Banco de Sangre trabajamos en conjunto para concientizar sobre la importancia de que las personas tomen como hábito voluntario la donación de sangre”.



Hay que señalar que con la pandemia los números de donantes se vieron reducidos y afectados por lo cual desde varias organizaciones están realizando diferentes campañas. En Argentina se realizan diariamente unas 4.000 transfusiones, aproximadamente 1.000.000 al año.



Recomendaciones para donar sangre



-Si tenes tatuajes y pasaron 6 meses que te realizaste podes donar sangre.



- No es necesario estar en ayuna para donar sangre, se recomienda buena hidratación



-Las mamás en periodo de lactancia, no pueden donar sangre hasta el año de vida de su bebé.



- Si tuviste hepatitis A o en la infancia, por debajo de los 12 años, podes donar sangre.



- Si tuviste covid y pasaron 15 días del alta médica, sin secuelas, podes donar sangre.



- Si recibiste la vacuna contra el covid y pasaron 3 días, podes donar sangre.