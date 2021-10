Comienza el pago del plus unificado de octubre Miércoles, 13 de octubre de 2021 Este miércoles el cobro inicia con los estatales que finalizan su documento en 0 y 1. El cronograma finaliza el próximo martes.



El Gobierno provincial comieza a abonar el plus unificado correspondiente al mes de octube para los trabajadores activos y pasivos de Corrientes.



El cronograma del pago inicia este miércoles cuando cobraran aquellos que tienen la finalización de su DNI en 0 y 1.



En tanto, el jueves 14, será el turno de quienes tengan sus DNI finalizados en 2 y 3.



Mientras que el viernes 15, cobrarán el plus unificado remunerativo mensual de octubre los agentes activos, jubilados y pensionados con documentos terminados en 4 y 5. El lunes 18, percibirán quienes tengan DNI finalizados en 6 y 7; este tramo estará disponible desde el sábado 16 a través de los cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes SA.



El pago finalizará el martes 19, con el pago a los agentes con el Documento Nacional de Identidad terminados en 8 y 9.



Cerca de $6.500 millones



Con los pagos salariales de octubre, la gestión del gobernador Gustavo Valdés concretará una inversión de alrededor de los $6.500 millones.



Cabe recordar que para hacer frente el Plus Unificado remunerativo mensual la Provincial vuelca al mercado local más de $1.300 millones. A este monto se le suma antes de finalizar el mes otros más de $5 mil millones invertidos por el Gobierno de Corrientes para pagar los haberes de octubre.