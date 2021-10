Llegaron más plantines a San Luis del Palmar y Caá Catí

Lunes, 11 de octubre de 2021

Con importante despliegue de los equipos de trabajo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAyG), conducida por el Esc. Norberto Mórtola, se distribuyeron en San Luis del Palmar y Caá Catí cerca de 3.000 plantines correspondientes al Plan Limón.



Este programa del gobernador Gustavo Valdés, que transita su segunda etapa, tiene como objetivo primordial la creación de trabajo genuino y la generación de pequeños productores exportadores del cítrico.



El programa provincial, que es financiado a cinco años por el Ministerio de Producción presidido por el Ing. Claudio Anselmo, destinó este martes un total de 2.892 plantas con destino a estas dos jurisdicciones de los departamentos de San Luis del Palmar y General Paz. La Provincia se encarga de adquirir los plantines, cuyo valor será devuelto en valor real (y en fruta) al momento de la cosecha y de la siguiente manera: 10 % el 2º año, 20 % el 3º, 20 % el 4º, y 50 % el 5º.



En esta nueva distribución, que se intensifica en este período de primavera por ser el más conveniente para realizar la plantación, el equipo de la SAyG descargó 1.892 plantines en San Luis del Palmar, destinado a 6 nuevos productores y para cubrir aproximadamente unas 6,5 has. En Caá Catí, en tanto, se bajaron unas 1.000 plantas dirigidas a 2 nuevos productores y para cubrir unas 3 has.



El Plan Limón, dirigido especialmente a pequeños productores como una nueva alternativa productiva, requiere que los beneficiarios sean titulares o tenedores de tierras con disponibilidades de hasta 5 has. Durante el primer año, la SAyG se encarga de realizar el acompañamiento técnico como así también de la provisión de insumos como fertilizantes y hormiguicidas; en tanto que el productor tendrá a su cargo el mantenimiento de la plantación con la responsabilidad de realizar las aplicaciones correspondientes como así también el riego (para lo cual la provincia también extiende un financiamiento para la instalación de un sistema, con financiamiento del CFI –Consejo Federal de Inversiones-).