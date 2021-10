Baleó una casa porque le molestaba la música y dejó parapléjica a una chica

Lunes, 11 de octubre de 2021

Una chica de 16 años quedó parapléjica y lucha por su vida luego de que un vecino baleara una vivienda porque le molestaba la música. El agresor está prófugo y es buscado por la policía.





Sandra Lozano se encontraba junto a su hermana Sara, de 21 años, en el cumpleaños de un conocido en una vivienda de la Villa Zavaleta, cuando un hombre, identificado como Edson "El Boli" Ortiz, irrumpió a los gritos al lugar exigiendo que bajaran la música sino "iban a amanecer todos muertos".





En el momento, los invitados no le dieron importancia y pero minutos después Ortiz volvió y comenzó a disparar contra la casa. "Yo estaba sentada conversando, no sé por qué miro hacia la puerta y vuelvo a ver a ese mismo tipo que desde la reja estira su brazo, veo un arma y empieza a disparar. Sentí entre ocho y diez balas", contó la hermana de víctima.



"Recuerdo que mi hermanita estaba bailando cerquita mío, me doy la vuelta y la veo a Sandrita boca arriba, con sangre en el pecho", comentó Sara Lozano.



Inmediatamente, llamaron al 911 y Sara, quien es estudiante de enfermería, auxilió a su hermana. Una vez que arribó la policía, y como la ambulancia tardaba decidieron llevarla hasta el hospital: "Por suerte la Policía vino rápido pero la ambulancia demoraba. Entonces decidí llevarme a Sandrita al hospital, contra lo que me decía la policía, que me insistía con que esperara a que llegara la ambulancia", comentó la joven.



Sandra se encuentra en estado crítico y pelea por su vida, ya que la bala entró por la espalda, le perforó un pulmón e impactó contra la médula ósea, por lo que los médicos informaron que no volverá a caminar.



Por su parte, Edson "El Boli" Ortiz se dió a la fuga y es intensamente buscado por la policía. Ante esto, la familia de Sandra solicitó a la justicia que ordene la captura nacional e internacional.