El hijo de Adrián Suar y Araceli González contó que fue abusado a los 7 años

Lunes, 11 de octubre de 2021

Toto Kirzner, hijo de Adrián Suar y Araceli González, sorprendió a todos en PH, Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff, al revelar que a los siete años de edad fue abusado sexualmente por un empleado del barrio en el que vivía.

La confesión de Toto llegó en el segmento del programa en el que queman algo de su vida, y ahí se despachó con la historia, que minutos antes había insinuado con contar.





Las frases más fuertes de Toto Kirzner



“Le diría a ese Toto de siete años que no hace falta ir a ver a tu amigo, mañana lo podés ir a ver”

"No sé ni cómo se cuenta, no sé ni como se anuncia. Fui abusado dos veces a mis siete años”.

“Me empiezan a agarrar ataques de pánico, me desmayo y mi vieja sola me dice ‘¿Te pagó algo a vos?’ y ahí le dije”.

"Yo toda la cuadra la hacía corriendo ¿Por qué? Porque sí... Hoy en día analizado por el psicólogo, estaba huyendo".

“Ya está qué voy a hacer, ya está. Es algo que ya pasó. No me arruinó la vida”.

Si sos víctima de abuso sexual comunicate las 24 horas, todos los días a la línea 137