Cortaba el pasto, se cayó del tractor y murió aplastado Viernes, 08 de octubre de 2021 La víctima tenía 22 años y sus familiares se acercaron al lugar para realizarle RCP, pero no pudieron salvarle la vida.



Un joven platense de 22 años murió tras un trágico accidente ocurrido mientras cortaba el pasto con un tractor en Ruta 2, a la altura de la localidad de Brandsen. La víctima cayó del vehículo, justo en una zona donde había un gran charco de agua, y quedó debajo.



El hecho ocurrió este jueves en la tarde. Tras el accidente, sus familiares se acercaron rápidamente a la escena y asistieron al joven realizándole reanimación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, no pudieron salvarle la vida, por lo que minutos más tarde se confirmó su fallecimiento.





Asimismo, efectivos policiales de la Estación de Policía Comunal Brandsen fueron notificados del hecho y acudieron para iniciar la investigación correspondiente. “Se analiza cómo fue que perdió el control del tractor. Al momento, se ignora si sufría problemas coronarios. Lo que sí se sabe es que no hubo terceros involucrados”, explicaron a 0221.



En tanto, peritos de la Policía Científica fueron encomendados para realizar las labores en el lugar del hecho y la Morgue Judicial trasladará el cuerpo para la operación de autopsia. La causa fue caratulada como “averiguación causales de muerte” y es instruida por la UFI en turno del Departamento Judicial de La Plata.