Los beneficiarios de las becas Progresar accederán a un plus por conectividad Jueves, 07 de octubre de 2021 Acompañado por la directora Ejecutiva de ANSES y rectores de distintas universidades, el ministro de Educación consideró que "el Estado invierte para que todas las y los jóvenes se puedan conectar". "Queremos una universidad abierta a todas las y los estudiantes", remarcó.



Un millón de estudiantes beneficiados con las becas Progresar accederán a un plus por conectividad a partir del 12 de octubre, informó este miércoles el ministro de Educación, Jaime Perczyk, acompañado por la directora Ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta y el rector de la UNLZ, Diego Molea y rectores de distintas universidades.



El titular de la cartera educativa consideró "central que haya un millón de chicas y chicos que ya cuentan con las becas Progresar. Hoy el Estado invierte para que todas las y los jóvenes se puedan conectar. Queremos una universidad abierta a todas las y los estudiantes; y esta iniciativa es de suma trascendencia para lograrlo".



La directora ejecutiva de ANSES, expresó: "con el ministro desde el primer día de su gestión nos reunimos para ver cómo podemos profundizar el Progresar para hacer más por las y los jóvenes de la Argentina”.



"Entre las cosas que pensamos estuvo poder garantizarles el acceso a internet”, agregó.



El plus por conectividad significa un aumento de alrededor de 980 millones de pesos por mes que se suman a los más de 4.200 millones de pesos de inversión mensual de las becas Progresar.



Más temprano, alumnas y alumnos de primer año de la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº3 República de México de Avellaneda y la Escuela Técnica Secundaria N°5 2 de abril de Lomas de Zamora recibieron netbooks de Conectar Igualdad.



La distribución del equipamiento contó con la presencia del titular de la cartera educativa nacional, el intendente de Avellaneda, Alejo Chornobroff, la intendenta de Lomas de Zamora, Marina Lesci; la secretaria de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Claudia Bracchi, entre otras autoridades