Jóvenes con discapacidad comenzaron sus primeras prácticas laborales

Miércoles, 08 de septiembre de 2021

En el marco del programa Promover, articulado entre el Ministerio de Trabajo de Nación y la Municipalidad capitalina, jóvenes correntinos con discapacidad inician sus primeras prácticas laborales. Sus experiencias de trabajo la realizarán en diferentes áreas y dependencias comunales.





Luego de meses de capacitaciones, personas con discapacidad comenzaron sus primeras prácticas laborales en el sector público y privado. A través de una acción articulada entre la Municipalidad de Corrientes y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación, jóvenes correntinos comienzan a vivir su primera experiencia laboral.

“La Municipalidad elige participar nuevamente del programa Entrenamiento para el Trabajo (EPT) Promover para que seis chicos con discapacidad puedan realizar por primera vez una práctica laboral en el sector público”, contó la directora de Discapacidad del municipio, Andrea Gómez. “Se trata de un programa cuyo objetivo es incrementar las competencias, habilidades y destrezas de personas con discapacidad para que puedan tener su práctica laboral”, detalló.

La iniciativa está destinada a personas mayores de 18 años que cuenten con Certificado de Discapacidad (CUD).

“A partir de julio y hasta enero del 2022 se van a estar realizando diferentes prácticas laborales en diferentes áreas y reparticiones de la Municipalidad, tales como las Subsecretarías de Cultura, de Relaciones Institucionales, de Educación, de Políticas Sociales, la Caja Municipal de Préstamos y la Agencia Correntina de Recaudación (ACOR)”, enumeró la funcionaria.

Si bien hasta el momento seis jóvenes se encuentran en este proceso, “se estima incorporar de manera progresiva a un mayor número de participantes a estas prácticas laborales; una vez que la situación sanitaria represente menores riesgos”, sostuvo Gómez.

Vale mencionar que la articulación de este programa se está desarrollando a través de una mesa de trabajo conformada por la Subsecretaría de Capacitación y Empleo, la Dirección de Discapacidad y diferentes instituciones de la ciudad que están abocadas a la formación de jóvenes con algún tipo de discapacidad, tales como IPEC, Crecer con todos, Ángeles de mi tierra y La Colmena.



LA EXPERIENCIA DE RODRIGO



En el marco de este programa, Rodrigo Normandín de 24 años hace un mes vive su primera experiencia laboral en el sector privado. Cumple funciones de reposición de mercaderías, entre otras, en una de las sucursales del supermercado Depot.

“Cuando me probé el uniforme me puse muy contento”, contó este joven que a poco de arrancar esta experiencia de trabajo “ya hice muchos amigos”, contó. “Quería trabajar para tener mi plata y comprarme muchas cosas”, agregó luego.

Por su parte, el responsable de la sucursal Depot de calle Bolívar, Sergio Rodas, destacó que “Rodrigo es un chico muy atento, servicial y activo; los compañeros de trabajo le dan una guía con las actividades y él las desarrolla sin problema; es muy trabajador”.

Desde su área, “le enseñamos y capacitamos a las personas con discapacidad para que puedan insertarse en el trabajo, dándoles pautas para que puedan desenvolverse”.

En cuanto a la iniciativa impulsada desde el municipio, destacó que “es una propuesta acertada para que las personas con discapacidad tengan una posibilidad laboral como cualquiera, y así poder tener un sustento”. Y alentó a que “más empresas tomen como ejemplo a Depot e inserten a más personas con discapacidad ya que ellas también tienen la voluntad y ganas de desenvolverse en su vida laboral”.



LA EXPERIENCIA DE ROMINA



Romina García tiene 28 años y trabaja hace un mes en la Subsecretaría de Políticas Sociales de la Municipalidad. Realiza tareas administrativas como control de expedientes y carga de documentos en Excel, entre otras. “Me llevo bien con mis compañeros, me ayudan bastante, trabajamos juntos y lo que no entiendo le pregunto y me siento muy a gusto”, señaló sobre esta primera experiencia laboral.

Pero Romina además estudia en el Instituto Privado de Educación Especial Corrientes (IPEEC) y entre los talleres le agrada el de cocina y el de manualidades. Comentó que más allá de esta gran experiencia ella quiere ser maestra jardinera. “Me gustan muchos los chicos y mi sueño es ser maestra jardinera”, reconoció.