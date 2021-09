Entregaron elementos a tres establecimientos educativos capitalinos

Miércoles, 08 de septiembre de 2021

La ministra de Educación Susana Benítez acompañada por parte de su gabinete visitó esta mañana la escuela N° 323 “Islas Malvinas” de la capital correntina, donde se hizo entrega de elementos escolares y sanitarios para este establecimiento y también para el Colegio Secundario Pte. Arturo Frondizi y la Escuela jardín N° 33 “Los Pingüinitos”.









Con el objetivo de avanzar en la presencialidad segura, acompañando y fortaleciendo el trabajo institucional, el Gobierno de Corrientes a través del Ministerio de Educación realizó esta mañana la entrega de elementos sanitarios y elementos escolares a tres instituciones educativas de la capital provincial.



“Ayer durante el día recibí fotos que mostraban la alegría de esta comunidad educativa, donde se preparaban para recibirnos y les quiero dar las gracias por eso”, dijo la ministra Susana Benítez durante el acto que tuvo lugar esta mañana en la Escuela N° 323 del Barrio Molina Punta, oportunidad en la que destacó el trabajo de directivos, docentes y no docentes.



“Cuando uno ve a los alumnos de la promo y a los de cuarto y quinto grado que están ya en la presencialidad, uno detecta la calidad educativa que tiene la escuela”, consideró y dirigiéndose a los estudiantes planteó: “Hoy vinimos a visitarlos para traer regalos, pero también para decirles que estar en la escuela es el lugar más lindo en el que pueden estar”.



Con respecto al regreso de la presencialidad, la funcionaria contó: “Cuando me preguntan cómo visualice el regreso al aumento de la presencialidad, hago hincapié en el trabajo que están haciendo los directores y los docentes. En esta escuela todo el segundo ciclo ya ingresó de forma completa, y que el jueves 9 empiezan a venir los más chicos y la escuela va a tener presencialidad plena así que felicitaciones. Eso es lo que nos tiene que alegrar. Todos pasamos tiempos difíciles, pero cuando miramos la foto de tantos alumnos en las escuelas y que la escuela vuelve a recibir a todos sus alumnos no da fuerzas para seguir adelante”.



En el mismo sentido reflexionó: “Volver a la escuela con aumento de la presencialidad no es lo mismo que volver a la escuela de la vieja manera, porque en este tiempo de pandemia todos modificamos nuestra vida y todos perdimos algo y todos nuestros alumnos también tienen realidades difíciles”, y remarcó que frente a esto la escuela debe ser un lugar de aprendizaje, pero sobre todo de contención. “Durante estos meses vamos a tener que poner en juego toda la empatía y toda la humanidad posible”, y marcó también el reconocimiento, apoyo y compromiso del gobernador Gustavo Valdés con el sistema educativo.



Por su parte la directora de la escuela anfitriona Estela Maris Barrios dijo: “Hoy es un día especial para nuestra comunidad por haber recibido la visita de la Ministra y su equipo. Estamos orgullosos de recibirlos y los chicos están muy emocionados al igual que el plantel docente que estuvo en cada detalle para recibirla a ella y agradecer por todas las cosas que nos trajeron”.



Actualmente la institución cuenta con una matricula de 950 alumnos y la presencialidad completa comenzará el jueves próximo.