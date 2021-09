Una industria textil líder en Sudamérica que invierte en Corrientes

Lunes, 06 de septiembre de 2021

La compañía ejecuta en Monte Caseros una obra que supera los 20 millones de dólares y generará 500 nuevos empleos para los casereños.



Su presidente recordó el apoyo del Banco de Corrientes en un momento complicado, destacó el perfil del trabajador correntino, resaltó la relación con los sindicatos y ponderó el rol del Gobierno provincial para facilitar inversiones.





La industria textil TN&Platex produce desde 1979 en su planta ubicada en Monte Caseros y comercializa en todo el país y varios lugares del mundo sus productos elaborados con mano de obra correntina. Actualmente, la compañía ejecuta en esa ciudad una inversión superior a los 20 millones de dólares. El presidente de la compañía, Teddy Karagozian, expresó que “siempre el trabajador correntino fue muy bueno y Corrientes tiene un gobierno que incentiva las inversiones y todo eso es una combinación explosiva para generar empleo”.







A lo largo de su historia la empresa experimentó momentos muy buenos y otros que fueron útiles para sumar experiencia y entender los vaivenes de la economía nacional y del sector textil en particular. Habiendo superado situaciones críticas, eligieron invertir para ampliar su producción y en esa elección las condiciones y características de la provincia fueron factores que incidieron en la decisión empresarial.







En la planta de Monte Caseros la firma ejecuta una inversión que supera los 20 millones de pesos para la construcción y funcionamiento de la nueva fábrica de Medias Ciudadela, en la que producirán medias y ropa interior de la línea propia y para terceros. Se trata de una nave industrial de 16.000 m² -que se suman a los 30.000 m² existentes- que tendrá 350 máquinas nuevas de medias, 100 telares y generará 500 nuevos puestos de trabajo.







Teddy Karagozian es el presidente, director y CEO de TN&Platex y consultado por la decisión empresarial que tuvo a Corrientes como destino de la millonaria inversión dijo que “en la provincia de Corrientes hay una combinación explosiva para generar empleo por la calidad humana de la gente, más un Gobierno provincial dispuesto a facilitar las inversiones, más un Gobierno nacional que apoya a la industria, todo eso hace que nosotros aprovechemos en invertir con expectativas muy positivas”.







Karagozian destacó además el trabajo del Banco de Corrientes porque “en momentos muy difíciles de la empresa nos brindó apoyo para subsistir” y metaforizó que “ante esas dificultades, el Banco de Corrientes nos ayudó a cruzar el río”. Al respecto resaltó que “cuando el Banco apoya, usufructúa generando empleo y movilidad social”.







El presidente de la industria textil tiene una imagen muy loable de la provincia y no escatima en reconocimientos cuando afirma que “cada uno haciendo su rol con la mayor responsabilidad posibilita que el empresario acceda a beneficios y así genere empleos”. En ese sentido, destacó el apoyo del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y las gestiones encabezadas por el ministro de Industria, Trabajo y Comercio de la Provincia, Raúl Schiavi.







Otro de los puntos fuertes que Karagozian enaltece de Corrientes es el clima social. “La Provincia y los sindicatos entendieron que somos aliados y siempre, desde 1979, las relaciones fueron buenas. Cada uno defendiendo el empleo desde su lugar”, sostuvo.







“Es importante comprender que el Gobierno provincial, el Banco de Corrientes, los sindicatos y los empresarios estamos unidos en la generación de valor agregado y eso hace que Monte Caseros se destaque del resto porque la hace diferente, los jóvenes eligen quedarse, es una ciudad pujante y los trabajadores tienen una calidad humana que es admirable”, manifestó Karagozian.







Economía e industrias







A la hora de planificar inversiones millonarias hay que analizar diversos factores que pueden incidir en el proyecto y, en ocasiones, ser perjudiciales. TN&Platex tiene en carpeta una inversión superior a los 50 millones de dólares para Monte Caseros y en esta primera etapa ejecuta la mitad de esa cifra. La segunda etapa “está sujeta a muchas implicancias, todo tiene que ir bien y confiamos que así será porque la operatoria macroeconomía se está dando”, dijo Karagozian.







El titular de la compañía textil explicó que su visión se sostiene en superar constantemente las piedras que aparecen en el camino para alcanzar las metas. “Debemos adaptarnos y no podemos esquivar los vaivenes, tomar riesgos y ajustar cuando sea necesario”, dijo.







Creación de empleo







“Todos van a ser de Monte Caseros”, dijo el propietario de TN&Platex al ser consultado por los 500 nuevos puestos de trabajo que demandará la inversión que desarrollan en esa ciudad.







Contó que están trabajando junto a las escuelas técnicas y con el intendente Miguel Olivieri “porque necesitamos personal calificado como por ejemplo ingenieros, mecánicos y empleados administrativos”.







En el marco de las obras que se realizan para ampliar la fábrica, la directora de Industria de la Provincia, Mariel Gabur, visitó la empresa y recorrió los diferentes sectores de la planta. Tras la recorrida por la zona de obras, la funcionaria dijo: “El Gobierno de Corrientes apoya y acompaña la decisión empresarial de invertir, agregar valor y generar empleo porque el camino de desarrollo que propone el gobernador Valdés tiene a las industrias como aliados estratégicos”.







La empresa







Es una empresa familiar, dirigida por profesionales, y su origen se remonta a la visión emprendedora con la que en 1948 inició su camino Agop Karagozian en la Argentina, quien fue el padre y abuelo de los que conducen la compañía actualmente.



TN&Platex nace en 1979 como una escisión de la empresa Karatex, de la cual se independizó en 1998. Desde una pequeña hilandería con una capacidad de 150 toneladas mensuales de hilados OE, en Monte Caseros, fueron creciendo y hasta convertirse en la empresa textil líder de la Argentina y hemisferio sur.







Con ocho plantas industriales, un centro de distribución y oficinas administrativas distribuídas en seis provincias, ocupan 160.000 m² productivos, emplean en forma directa a 1.200 colaboradores y exportan a siete países los productos que salen de Corrientes.