Murió el ex juez Norberto Oyarbide Miércoles, 01 de septiembre de 2021 El ex juez federal permanecía internado desde principios de julio por un cuadro grave de coronavirus.

El ex juez federal Norberto Oyarbide murió este miércoles a los 70 años, luego de permanecer internado por un cuadro grave de coronavirus.



Norberto Oyarbide había sido internado hace casi dos meses a raíz de una neumonía bilateral originada por su cuadro de Covid-19. Se encontraba alojado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, en el barrio de Recoleta, Ciudad de Buenos Aires.





El ex magistrado se encontraba jubilado desde 2016, y había cumplido 70 años el 22 de junio. De acuerdo con lo que trascendió, lo festejó con un almuerzo con amigos.



La neumonía bilateral afecta ataca a los dos pulmones y en sus versiones graves puede requerir de la internación e inclusive puede provocar el fallecimiento del paciente.



La inflamación de los pulmones generada en este caso por el coronavirus provoca que los alvéolos se llenen de pus y líquido, lo que genera dolor para respirar y limita la absorción de oxígeno. Esta afección es una de las complicaciones que presentan los pacientes contagiados con Covid-19.