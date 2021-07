El correntino Matías Gómez se despidió de La Voz Argentina

Viernes, 30 de julio de 2021

Llegaron las batallas musicales a “La Voz Argentina” y uno de los primeros en dejar el programa de talento fue el correntino Matías Gómez. Los hermanos Montaner eligieron a su rival Camila Garay.







Matías Gómez, de 33 años, tuvo una mala noche y quedó fuera del reality La Voz Argentina, tras enfrentarse a Camila Garay, de 21 en la batalla interpretando ‘Si me tomo una cerveza’. Al parecer la elección de la canción no fue la mejor y ambos tuvieron problemas al interpretarla y los líderes de equipo no se lo dejaron pasar.





Para Lali, en tanto los dos estuvieron, «muy parejos, voces muy lindas para este estilo. Me pareció muy bien, Camila tenés una voz preciosa y estas canciones te quedan particularmente muy bien. Me inclino por Camila porque ‘me puede’ lo lindo que lo hace».



Luego Ricardo Montaner preguntó si tuvieron tiempo suficiente para ensayar.



Soledad por su parte notó al igual que sus compañeros algunos detalles y defectos en la interpretación. «Camila, tenés una voz particular. Me gustaría escucharte cantar otro tipo de género, creo que podría funcionar muy bien en alguna balada», le dijo la folklorista.



«Matías, te miré toda la canción porque sos muy carismático. Los dos tienen con qué, ya lo demostraron. No me inclino por ninguno», cerró.



Finalmente los capitanes de equipo Mau y Ricky expresaron: «uno lo dice casi por reflejo en las batallas, quisiera quedarme con los dos porque son piezas claves. No hay un ganador, es más cuestión de instinto. No tiene nada que ver con el talento. Ambos son estrellas”.



Añadieron: “Ninguno de los dos se puede dedicar a otra cosa, no importa quién se los diga» y les aconsejaron, «el amor es lo que va a permitir transmitir lo que sus corazones tienen por dentro».



Pero al momento de elegir quién sigue en el certamen se inclinaron por Camila Garay la joven madre de 21 años.