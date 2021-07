Guido Encinas brilló y superó su primer batalla en La Voz Jueves, 29 de julio de 2021 El correntino de 19 años tuvo una noche excepcional en el arranque de las “batallas” eliminatorias entre los participantes. Guido brilló y logró avanzar en el certamen.



Simpatía y talento por doquier, Guido Encinas superó su primer duelo dentro del equipo de Soledad Pastorutti, al cantar a dúo con su compañera de equipo Celena Díaz la canción “Todos somos pueblo” donde se definía quién avanzaba a la siguiente ronda.



El correntino fue el que más elogiado por el jurado y finalmente fue elegido por Soledad Pastorutti para que continuar en el certamen.



Tras este pequeño gran triunfo, Guido escribió en su Instagram: “Waaaau! No puedo creer todo lo que está pasando!. Que alegría vivir está experiencia y de la mano de una gran artista y amiga @celenadiazr_ gracias por ser mi compañera en esta experiencia. Realmente me sentí acompañado a tu lado cantando y me diste valor para subirme a ese escenario tan imponente. Toda la vida voy a estar agradecido con vos! Compartimos muy lindos momentos! Sos lo más”.



Resaltó “Gracias a @sole_pastorutti por confiar una vez más en mi y a @dorichavez por su maravilloso acompañamiento en esta etapa! Un momento que quedará en mi corazón para siempre!”, expresó en su posteo que ya tiene más de 4 mil Me Gusta y más de 150 comentarios.



