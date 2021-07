El Código Procesal de Familia obtuvo media sanción en Diputados

Jueves, 29 de julio de 2021

La cámara que preside Pedro Cassani aprobó por unanimidad una norma considerada “ejemplar”. La misma otorga celeridad, gratuidad y fácil acceso a los trámites en cuestiones de familia, niñez y adolescencia.







La Cámara de Diputados, presidida por Pedro Cassani, en su sesión 8, aprobó por unanimidad el proyecto de ley de Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia de la Provincia de Corrientes, destacándose del mismo, el “ejemplo” para el resto de las provincias; además de la activa participación de especialistas en la materia.







El diputado Marcelo Chaín, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, remarcó que “el niño va a ser el centro de esta nueva norma, ya que va a tener derecho a ser oído, asistido; y donde el juez deberá participar en todo el proceso”.







El legislador citó, al igual que sus pares que hablaron luego, las virtudes de celeridad, gratuidad y facil acceso de los más vulnerables al proceso judicial; coincidiendo además en el agradecimiento a todos los que participaron de la redacción y corrección del expediente. “Especialmente a la Dra Evelyn Kasten, Florencia Silvestroni y Mercedes Sosa”, sostuvo, para recordar a los diputados que períodos anteriores impulsaron la iniciativa, como Laura Vischi y Miguel Salvarredy.







Desde la bancada del PJ la diputada Alicia Meixner aportó el concepto de que “nunca Corrientes tuvo un Código que regule las cuestiones de familia. Realmente estamos sancionando una norma ejemplar. Es una norma moderna en todos el país”, dijo.







La diputada Any Pereyra comenzó su alocución diciendo: “otra vez la legislatura dando pasos históricos y hablando de la calidad de la normas, ocupándonos de un código de procedimiento para la provincia… Realmente era una necesidad imperiosa. Como siempre digo, la legislatura siempre atenta a las demandas de los ciudadanos correntinos”, afirmó para referirse luego al cambio de paradigma que representa el compendio aprobado.







El diputado Javier Saez, por su parte, indicó que “con el tiempo vamos a seguir trabajando (en esto), porque también es cierto que los derechos del niño recién arrancan, no tiene techo. Al niño mucho tiempo se lo vio como objeto. En base a eso tenemos que seguir modificando estas normativas”, opinó.







El diputado Horacio Pozo, habló de la importancia de la norma, afirmando que “la familia es la célula básica con la que se conforman las sociedades; y los niños son vulnerables”.



“Tenemos que estar muy contentos en la Cámara, porque una vez más el interés general, el bien común hizo que todos los integrantes de la cámara sin distinción de ideología nos comprometiéramos con lo que los correntinos se merecen… Estamos con el deber cumplido... Creo que esta Cámara está demostrando un alto grado de responsabilidad y compresión de lo que son las obligaciones que tenemos con nuestro mandato y con el pueblo de Corrientes”, aseguró Pozo.







El diputado Manuel Aguirre, además de referirse a detalles técnicos, manifestó: “Me estoy yendo muy feliz porque veo que hemos trabajado de una forma consensuada donde todos los legisladores trabajamos sin mirar si estamos o no en campaña electoral”.







La diputada Albana Rotela Cañete indicó que “nuestra provincia tiene un material humano muy importante en distintas áreas”, citando a la Dra. Marisa Spagnolo. “Como se dijo, vamos a estar dentro de una de las pocas provincias que ya tienen código de familia. Corrientes por primera vez va a tener un Código de familia, niñez y adolescencia”, recordó.





Por otra parte en la sesión, se convirtió en ley la regulación del régimen jurídico aplicable a las reservas naturales privadas, autoría del Senador Sergio Flinta, y la Declaración de Monumento histórico e integrante del patrimonio cultural al edificio perteneciente a la Confederación General del Trabajo (CGT) de la provincia de Corrientes, cuyos autores son los senadores Martín Barrionuevo y Patricia Rindel. En ambos casos, pasan al Poder Ejecutivo para su correspondiente promulgación.