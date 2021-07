Clausuraron comercios que no cumplieron con las medidas sanitarias Lunes, 26 de julio de 2021 Tres locales gastronómicos ubicados en la zona costera de la capital fueron clausurados por no respetar protocolos. Asimismo, dos kioscos 24 horas.



El fin de semana volvió a terminar con clausuras e infracciones de locales gastronómicos. El aumento de la temperatura hizo colmar bares y restaurantes en la capital.



Si bien esta es una ventaja para los dueños de locales, siguen vigentes las medidas sanitarias en torno a fase 3, que implican, entre otras restricciones, el cierre de locales gastronómicos a las 24 y la distancia entre mesas.



Según precisó a República de Corrientes el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad, Javier Rodríguez, “el viernes se realizaron 3 clausuras y un acta de inspección”.



Rodríguez informó que los agentes municipales que acompañaron el procedimiento recorrieron toda la ciudad con apoyo policial del comisario Julio César Gervasoni (móvil 668).



El incumplimiento más común fue aglomeración de personas y cierre fuera de horario.



Una clausura se concretó en un bar ubicado por la calle Lavalle, “por aglomeración de personas, sin distanciamiento social y sin barbijos, violando el decreto provincial 1135/21, resolución municipal 1456/21”, afirmó Rodríguez.



A otro bar, ubicado en la costanera de la ciudad, se lo intimó a cumplir con las medidas establecidas. “Se desalojó el lugar de palabra, pero se lo intimó a un plazo de 5 días para presentar croquis aprobado por bomberos, factor ocupacional y plan de evacuación”, informó el funcionario.



Asimismo, el viernes se realizaron dos clausuras a kioscos 24 horas: uno ubicado por calle Quinquela Martín al 900, el cual fue solicitado por la comisaría 16ª, a cargo de la comisaria Karina Montiel (móvil 299) y el otro, ubicado por la Avenida Libertad, por cierre fuera de horario y falta de habilitación. Se hizo presente el titular al cierre del procedimiento, según informaron las autoridades.



“El sábado se realizó una clausura a un carro de hamburguesas ubicado en la costanera, por cierre fuera de horario, a la 1.20. Asimismo se recorrió la ciudad hasta 2.45 más o menos con apoyo policial del comisario Fernando Lencina móvil 668”, informó el funcionario.



Por el Decreto 2 271/20, se determinó que el pase a fase 3 en la capital determina que no se puede circular en la vía pública entre las 0 y las 6, salvo en casos excepcionales.



Las medidas correspondiente a fase 3 se extenderán hasta el 1 de agosto inclusive, en toda la ciudad.